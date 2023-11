UTA Arad – Oțelul Galați, în etapa 16 din SuperLiga. Arădenii, din nou în pribegie

Meciul UTA Arad – Oțelul Galați are loc luni, 13 noiembrie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei a 16-a din SuperLiga. UTA se află într-o serie excelentă de rezultate pozitive (două victorii și patru egaluri). Oțelul este campioana absolută a remizelor din SuperLiga, având nu mai puțin de 11 din 15 jocuri. Există suficiente premise pentru ca numărul să crească la 12 după această partidă.

Unde se joacă meciul UTA Arad – Oțelul Galați, în etapa 16 din SuperLiga

Confruntarea UTA Arad – Oțelul Galați se desfășoară luni, 13 noiembrie, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, în etapa a 16-a din SuperLiga. , arădenii ajung acum la Sibiu pentru un meci așa zis pe teren propriu, dar de la primăvară vor reveni acasă, pe modernul stadion din Arad Francisc von Neumann.

ADVERTISEMENT

Cum pe teren nu va fi echipa locală FC Hermannstadt, este foarte probabil să nu avem mai mult de două mii de spectatori la acest meci, marea majoritate sosind de la Arad, clubul punând la dispoziție autocare pentru fani în mod gratuit. Puțin probabil ca de la Galați să vedem mai mult de o mână de suporteri.

Cine transmite la TV partida UTA Arad – Oțelul Galați

Partida UTA Arad – Oțelul Galați se joacă luni, 13 noiembrie, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, în etapa a 16-a din SuperLiga și o veți putea urmări pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Sibiu, începutul de săptămână, luni, 13 noiembrie, aduce o vreme cu cer variabil, mai mult senin pe întreaga durată a zilei. Soarele va mai intra în nori în câteva rânduri, dar despre ploi vorbim începând de marți, 14 noiembrie, în nici un caz luni. Temperatura zilei va fi de 11 grade la amiază, dar va ajunge la 5 grade la ora meciului, deci va fi frig. Arbitrul meciului este Radu Petrescu din București.

Ce absențe sunt în întâlnirea UTA Arad – Oțelul Galați

înaintea acestui meci. Fundașul stânga Abeid și atacantul Omondi sunt plecați la echipele lor naționale (primul la Mauritania, al doilea la Kenya). Mai sunt out din probleme de sănătate fundașul central Benga, fundașul grec Stroungis precum și atacantul Vucenovic.

ADVERTISEMENT

Oțelul nu este nici ea completă la Sibiu. Dorinel Munteanu are out pe Neagu, Panait și Rus, dar mai sunt vreo doi-trei jucători care au fost reținuți în lot deși au ceva probleme medicale, considerate de stafful medical rezolvabile până la startul meciului. Oțelul joacă bine, dar prea multele egaluri au costat- la puncte.

Cote la pariuri la jocul UTA Arad – Oțelul Galați

Deși nu are avantajul terenului propriu, unde stadionul e aproape plin la fiecare meci și fanii crează o superatmosferă, pentru casele de pariuri UTA este echipa care pleacă favorită în acest meci la cota de 2,50. Oțelul, dacă obține al treilea succes din acest sezon, ajunge la cota de 3,20. Șansă dublă 1X are cota 1,40, iar șansă dublă X2 ajunge la 1,55. Un gol al arădenilor are cotă tot de 1,40, iar o reușită a oaspeților 1,50.

ADVERTISEMENT

În turul campionatului, în prima etapă, UTA a deschis scorul la Galați printr-un super gol al tânărului Rareș Pop, Oțelul a ratat un penalty, dar în cele din urmă a găsit drumul spre remiză. Până atunci cele echipe nu se mai întâlniseră tocmai din 2008. În perioada 2003-2008, au fost trei partide cu UTA amfitrioană, victorie în 2003, egal în 2005 și eșec în 2008.