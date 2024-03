Dorinel Munteanu, la finalul partidei Oțelul Galați – Poli Iași 1-1: ”Sper ca jucătorii să se trezească la realitate. Nu se poate continua așa”

. Dorinel Munteanu a revenit pe banca gălățenilor după cele .

Dorinel Munteanu, după Oțelul Galați – Poli Iași 1-1: ”Nu pot să fiu mulțumit”

Chiar dacă Oțelul Galați a obținut doar o remiză pe teren propriu, Dorinel Munteanu a analizat partida și a declarat că este nemulțumit de prestația elevilor săi.

”Am jucat foarte slab. Pe tot parcursul jocului, ocaziile au fost de partea noastră. Chiar și în prima repriză, am avut o bară și am avut 3-4 ocazii în care Lung a avut niște reflexe de portar adevărat. Portarul nostru nici nu a transpirat.

A doua repriză am început mai bine. Am început să controlăm jocul, atacurile au fost periculoase, însă repet Silviu Lung a fost omul meciului, după marcatorul Cisotti. Nu pot să fiu mulțumit. Am forțat cu trei atacanți pe final, dar asta a fost situația.

Ne așteaptă un meci la fel de greu tot cu ei, sâmbătă. Sper ca jucătorii să se trezească la realitate. Valoarea lotului nu este cea arătată azi pe teren.

Teles, un jucător cu o asemenea experiență nu face 2 greșeli consecutive în 10 secunde, una dintre ele fiind un penalty. Nu l-am schimbat, nu am vrut să rup jocul. Am sperat că își revine, dar nu și-a revenit”, a declarat Dorinel Munteanu, după Oțelul – Poli Iași 1-1.

Dorinel Munteanu: ”Îmi asum rezultatele negative”

Totodată, tehnicianul a vorbit și despre duelurie care urmează în play-out-ul SuperLigii. Dorinel Munteanu nu consideră că Oțelul Galați va avea un program ușor, având în vedere prestațiile din ultimele înfruntări.

”Programul din play-out pare favorabil, dacă ne trezim și revenim. Trebuie să câștigăm meciurile pe teren propriu. Am pierdut multe puncte pe teren propriu. Situația nu ar fi trebuit să stea așa.

Îmi asum rezultatele negative și de asta sunt supărat. Sper ca băieții mei să se trezească. Mâine vom face o analiză mai amănunțită. Nu se poate continua așa. Avem suporterii noștri, vin la stadion. Nu îi putem dezamăgi, să plece de la stadion așa.

Nu pot da vina pe indolență. Faptul că nu a funcționat jocul în prima repriză m-a pus pe gânduri foarte tare. Știți foarte bine că nu am jucat de fiecare dată cu aceeași formulă. Sigur vor fi schimbări”, a declarat Dorinel Munteanu, după Oțelul – Poli Iași 1-1.

Samuel Teles, după Oțelul Galați – Poli Iași 1-1: ”Vrem să îmbunătățim lucrurile”

partidei Oțelul Galați – Poli Iași și a crede că echipa antrenată de Dorinel Munteanu poate învinge Poli Iași în prima etapă din play-out.

”Am adăugat mai mult nerv în a doua repriză. Am venit peste adversar și am reușit să egalam. O prestație modestă în prima parte. Nu am fost cea mai bună echipă. Ne gândim deja la meciul următor.

Vrem să îmbunătățim lucrurile. Vom juca în prima etapă din play-out tot cu Poli Iași. Vom studia ce am greșit în această partidă și vom încerca să-i învingem.

La pauză în vestiar cu toții eram supărați pentru prestația noastră. Am avut o discuție iar lucrurile s-au îmbunătățit”, a declarat Samuel Teles.