Dorinel Munteanu, supărat pe arbitraj la FC Voluntari – Oțelul 1-1: ”Sunt cel mai suspendat antrenor”

Gălățenii au scos un , egalarea venind în minutele de prelungire. Cu o victorie, oaspeții ar fi putut urca pe primul loc în clasament, așa au rămas în spatele lui FC Hermannstadt.

Dorinel Munteanu, reacție după FC Voluntari – Oțelul 1-1

La finalul partidei FC Voluntari – Oțelul 1-1, din etapa a 4-a a play-out-ului din SuperLiga, antrenorul Dorinel Munteanu a fost vădit deranjat de maniera de arbitraj a lui Marian Barbu, dar s-a abținut de la critici de teama unei noi suspendări.

”Am câștigat un punct mai mult decât meritat. Am făcut o primă repriză foarte slabă, n-am fost agresivi. După pauză, am făcut câteva schimbări și s-a schimbat jocul. Am avut ocazii. Cred că rezultatul este echitabil, chiar dacă au fost câteva faze controversate, pe care nu vreau să le comentez.

Mă bucur pentru echipă, au înțeles că potențialul fizic este destul pentru ce vrem noi. Am jucat patru sau cinci meciuri în două săptămâni. Avem timp să ne refacem pentru meciul din semifinala Cupei României.

Toți jucătorii care au intrat au dat un plus de rapiditate jocului, au ajutat echipa. Știi că sunt cel mai suspendat antrenor? Nu vreau să mai comentez, să tragă alții la răspundere. Toată România a văzut arbitrajul, nu mai vreau să comentez arbitrajul”, a declarat Munteanu.

Pîrvu e deja cu gândul la meciul din Cupa României

De partea cealaltă, tehnicianul lui FC Voluntari, , a ținut să-și încurajeze elevii după ce au pierdut 2 puncte mari în lupta pentru salvarea de la retrogradare și le-a transmis că mai sunt multe bătălii de dus.

”Oțelul Galați este o echipă bună, care din punct de vedere fizic stă foarte bine. Este un punct pus în clasament. Mai sunt meciuri de jucat și puncte puse în joc. Sunt mulțumit de prestația băieților, pentru că am văzut dorință, că și-au dorit foarte mult. Le-am spus să țină capul sus și să fie puternici”, a spus el.

Apoi, antrenorul ilfovenilor a dezvăluit că este deja cu gândul la întâlnirea din deplasare cu Corvinul Hunedoara, din semifinalele Cupei României, programată miercuri, 17 aprilie, de la ora 19:00.

”Cupa României este o competiție pe care o respectăm. O vom respecta și miercuri când mergem la Hunedoara. Corvinul este o echipă bună, care a creat o emulație în oraș. Este o echipă periculoasă”, a afirmat Florin Pîrvu.