Dorința secretă a lui Carmen de la Sălciua. Ce și-a dorit să facă încă de când era copil: „Consider că am abilitățile”

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică de petrecere de la noi din țară, însă artista ar fi putut avea o altă meserie. Vedeta a visat la asta încă de când era mică, dar nu și-a îndeplinit niciodată dorința.

Care este cea mai mare dorință a lui Carmen de la Sălciua

În ultimii ani, Carmen de la Sălciua a avut multe motive de bucurie. După o căsnicie în care nu a avut noroc, și-a găsit fericirea în brațele lui

Totodată, de curând însă tot mai are un vis pe care nu și l-a îndeplinit. Încă de când era mică, are o dorință ascunsă. Ea își dorește să devină actriță.

Nu doar pe platourile de filmare ale videolipurilor pieselor sale, așa cum se întâmplă acum, ci într-un film sau un serial. De altfel, Carmen de la Sălciua și-ar dori să primească un rol pozitiv.

„Ăsta e un vis al meu din copilărie. Dar niciodată nu s-a concretizat pentru că eu am apucat pe drumul cântecului, însă consider că am abilitățile necesare. Doar că probabil să am un rol de o femeie mai cu suflet, nu neapărat personajul negativ”, a spus Carmen de la Sălciua pentru

De altfel, vedeta susține că talentul nu-i lipsește și că se descurcă foarte bine atunci când trebuie să joace un rol. „E altceva când ajungi în fața unui regizor, când intri într-o stare, de obicei când joc în videoclipurile mele, care sunt scurte, reușesc să intru într-o stare pe care regizorul o impune”, a completat artista.

Urmează să lanseze o piesă cu Georgiana Lobonț

Până să-și îndeplinească visul de a fi actriță, vedeta continuă să facă ce știe mai bine, să cânte. În curând, va lansa o piesă în colaborare cu Georgiana Lobonț. Clipul a fost deja filmat, iar Carmen de la Sălciua spune că s-a simțit foarte bine.

„Totul a început la Florin Pește. Am înregistrat melodia acolo. Ne-am auzit la un telefon și așa am stabilit. Nu a fost ceva plănuit. A venit așa din suflet. Georgiana m-a contactat și mi-a zis că s-a gândit să facem o colaborare.

Eu am fost foarte bucuroasă pentru că eu pe Georgiana o consider un om foarte normal. A fi normal e un compliment în ziua de azi. E un om deschis, un om de suflet și am zis că sigur ni se vor potrivi și vocile, stilul muzical. Și așa ne-am sincronizat, am mers să înregistrăm piesa și ieri au avut loc filmările”, a spus vedeta.