Dosarul Colectiv, la final. Unul dintre patronii clubului, resemnat înainte de sentința definitivă: ”M-am împăcat cu gândul că o să merg la pușcărie”

După aproape 7 ani de așteptare și amânări peste amânări de verdicte, dosarul colectiv ajunge la final. Marți, 3 mai 2022, magistrații de la Curtea de Apel sunt așteptați să dea sentința definitivă în dosarul tragediei în care 64 de tineri și-au pierdut viața.

Costin Mincu, patron al clubului Colectiv, mesaj cu o zi înainte de sentință: ”M-am împăcat cu gândul că o să merg la pușcărie”

Cu mai puțin de 24 de ore până la , Costin Mincu, unul dintre patronii clubului Colectiv, iese în spațiul public cu o postare sinceră și realistă într-un moment extrem de dificil pentru el.

Acesta afirmă că s-a împăcat cu gândul că va merge la pușcărie și lansează o serie de acuzații. El arată cu degetul către o conspirație între domeniul politic și presă pentru a induce publicului anumite convingeri.

”Mâine (n.r. marți) cred că aflăm decizia finală în dosarul Colectiv. De cât timp stau cu conservele în bagajele făcute, cred că au și expirat.

M-am împăcat de mult timp cu gândul că o să merg la pușcărie și mă bucur că în sfârșit se termină toată așteptarea asta”, își începe Mincu postarea pe Facebook.

În același mesaj, Costin Mincu admite că nu speră la o achitare, întrucât a renunțat să creadă că adevărul mai contează în această decizie.

”Nu visez vreo achitare și asta nu pentru că mă consider vinovat, ci pentru că am renunțat de mult să cred că adevărul are un rol major în decizie”.

Costin Mincu: ”Clubul a funcționat legal”

În aceeași postare, Mincu mai spun că clubul pe care l-a patronat a funcționat legal și că a avut aprobările necesare date de autorități.

”Nu eu am organizat evenimentul! Cei doi organizatori și-au pierdut din păcate viață în tragedie, și tot din păcate unul dintre ei a fost declarat erou național, cu toate că a fost cel care a adus firma de artificii în club și a decis montajul final cu artificierii”, spune fostul patron Colectiv.

”Clubul Colectiv a funcționat legal! Am avut documentele finale, Autorizația de Funcționare și Acordul de funcționare. Ne-au controlat și Primăria și ISU și Poliția, toți au considerat că funcționăm legal și ne-au permis să existăm”, mai spune Costin Mincu.

În finalul postării, acesta mărturisește din nou că este împăcat că va primi o , dar spun că ”pentru mine o să fie mai ușor, nu o să mai trăiesc pe răspunderea mea”.

”Eu mâine (n.r. marți) plec la pușcărie, dar într-un exercițiu de speranță, vă spun la revedere! Cred că pentru mine o să fie mai ușor, nu o să mai trăiesc pe răspunderea mea.

Pentru voi o să fie mai greu, o să rămâneți patronați de aceeași clasa politică, plătind taxe și impozite, dar trăind exclusiv pe răspunderea voastră. Așa că vă urez curaj!” se arată în încheierea postării acestuia.