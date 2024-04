„Două săptămâni te țin într-o cameră vai steaua ei. Cu șobolănei… Apoi în cameră cu 23 de deținuți”. Lupu a povestit ce înseamnă închisoarea în România

după ce fusese condamnat că a condus un autoturism pe drumurile publice deși nu avea permis, fostul mare internațional Dănuț Lupu a venit la și a povestit calvarul prin care a trecut într-o discuție „unu la unu” cu Horia Ivanovici.

Dănuț Lupu a povestit la Fanatik SuperLiga ce înseamnă închisoarea în România

Vizibil emoționat, găsindu-și cu greu cuvintele, Dănuț Lupu a avut totuși puterea să povestească în amănunt ce a pățit în cele aproape 6 luni de stat în spatele gratiilor.

„Cum a fost când ai intrat în închisoare? Cum ai fost primit? Povestește-ne puțin despre lumea de acolo", a încercat să afle mai multe amănunte moderatorul Horia Ivanovici.

„Din câte știam, poate și datorită faptului că am foarte mulți prieteni, unii dintre ei au fost și pe la penitenciare, s-a făcut o secție nouă acum… Secțiile 8 și 9…

Iar nu înțeleg o chestie. Spune că te duce la Rahova întâi și te ține două-trei săptămâni în carantină. Carantină pe care nu o înțeleg. Nu înseamnă nimic. Te ține într-o cameră care e vai steaua ei, că așa sunt camerele pe carantină,… Unele mai au și «mergători», șobolănei, altele mai au și… Vrei, nu vrei, te descurci, că nu ai ce să faci.

Carantina asta e obligatorie. Ei spun că o faci ca să ți se facă niște analize, sa vadă dacă ești apt sau inapt. dar nu te bagă nimeni în seamă. Stai liniștit… Ești izolat două săptămâni”, a început Lupu să pobvestească prin ce a trecut în ultimele 6 luni.

„Ai voie să ieși din camera aia?", a vrut moderatorul să afle ce înseamnă cu adevărat această carantină.

„Da, te scoate o oră, sau două ore pe zi, într-o curte cât e studioul de aici și te plimbi. Nimic altceva. E o chestie pe care nu o înțleg. Nu îți face nimeni nicio analiză, nu te întreabă nimeni nimic, nu îți face nimic nimic. Te ține acolo două săptămâni în carantină. După aia, m-au mutat pe Secția a 4-a, după trei săptămâni, o lună aproape”, a continuat Dănuț Lupu.

Dănuț Lupu, despre prima săptămână la închisoare: „Nu am ieșit deloc din cameră!”

Fostul mare fotbalist a povestit apoi cum a decurs acomodarea cu viața din închisoare și cum s-a comportat în primele zile după ce fusese adus la Rahova. „Cum a fost prima noapte la închisoare?”, a fost curios să afle și Ivanovici.

„Ei, prima noapte… Întreabă-mă cum a fost prima săptămână! Vreo patru zile nu am dormit deloc, dar după aia, știi cum e… Te adaptezi, nu ai ce să faci, trebuie să trăiești! Trebuie să respiri… Am început ușor-ușor să ies și la plimbare, pentru că nu ieșisem deloc patru zile din cameră”, a rememorat Dănuț Lupu impactul pe care l-a avut asupra sa primul contact cu detenția.

„Sincer, ai plâns?”, este întrebarea la care Dănuț Lupu a răspuns fără ezitare: „Nu! Îți jur! Cu toate că s-a spus la televizor că am plâns… Nu am plâns nicio secundă. Nu am plâns pentru că acolo stai cu unii în cameră, cu care nu poți să plângi. dacă ești moale…

La pușcărie nu poți să plângi! Și nici în emisiune nu plângeam dacă nu-mi aduceam aminte de anumite chestii. Chiar anumiți «prieteni», nu pot să spun că sunt prietenii mei pentru că acolo i-am cunoscut, mă întrebau «Unde spun ăștia că plângi, că tu nu plângi deloc?».