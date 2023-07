Dovada că Deea Maxer l-a cucerit iremediabil pe Robert Drilea. Ce mesaj i-a transmis bărbatul: „Singura”

Deea Maxer și-a găsit fericirea în brațele lui Robert Drilea și nu se sfiește să arate asta tuturor. Fosta soție a lui Dinu Maxer și actualul iubit au plecat într-o vacanță romantică și au împărtășit momentele frumoase cu fanii.

Robert Drilea, declarație emoționantă pentru Deea Maxer

Deea Maxer pare că și-a găsit liniștea după ce La scurt timp după separarea de bărbatul care i-a fost timp de 18 ani, dansatoarea a început o nouă relație cu Robert Drilea.

, vedeta nu se sfiește să arate că trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Cei doi se postează adesea împreună în mediul online și împart momentele speciale cu fanii.

De la bun început, Robert Drilea și-a demonstrat dragostea pentru Deea Maxer printr-o mulțime de gesturi romantice, ajutând-o să treacă peste lipsurile din pricina cărora a suferit în fosta ei căsnicie.

Acum, la doar câteva luni de când formează un cuplu, au făcut un pas important și au plecat într-o vacanță romantică în Grecia. Cu acest prilej, Robert Drilea a făcut încă un gest emoționant pentru Deea Maxer.

Bărbatul a publicat pe Instagram o fotografie în care apar într-un cadru romantic. Deea Maxer zâmbește larg, în timp ce iubitul său o îmbrățișează. Dar pe lângă imagine, Robert i-a făcut și o declarație de dragoste vedetei.

„Ea este singura pe care mi-o doresc alături de mine. Ea este singura despre care cred că mi-ar putea salva viața. Ea mă face să îmi doresc să fiu un bărbat mai bun. Ea este mai sus decât cerul, decât soarele sau decât luna”, a scris Robert Drilea pe Instagram.

Deea Maxer își dorește să se mute cu iubitul său

De altfel, Deea Maxer a mărturisit că își dorește să se mute cu Robert Drilea. El i-a cunoscut și pe cei doi copii pe care îi are din căsnicia cu Dinu.

„L-am cunoscut pe Robert, probabil, în al doilea cel mai dificil moment al vieții mele. Gurile rele spun că m-am aruncat cu capul înainte într-o relație care nu o să funcționeze. Oamenii îmi scriu în mesaj lucrul ăsta și mă afectează.

Pentru că le-am permis oamenilor să își dea cu părerea mai mult decât ar trebui. Consider că fiecare dintre noi simte omul și ia hotărârile despre cum consideră, spre binele, bineînțeles, și al copiilor săi. Ceea ce și eu am făcut. Când l-am cunoscut pe Robert, am simțit că și-a câștigat, în timp, dreptul de a fi aproape de copiii mei”, a spus Deea Maxer despre relația cu Robert Drilea.