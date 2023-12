Dragoș Bucur a dat din casă! Cum l-a agățat Dana Nălbaru și ce spune de copii

Dragoș Bucur a dezvăluit cum a cunoscut-o, de fapt, pe Dana Nălbaru, cu care e împreună de 18 ani, având și trei copii împreună, dintre care una din fete este înfiată.

Dragoș Bucur, dezvăluiri despre familia pe care a format-o cu Dana Nălbaru

Actorul din filmul „Încă două lozuri” a fost invitat în podcastul lui Cătălin Măruță de pe YouTube, acolo unde a spus că la început habar nu avea cine era Dana Nălbaru, deși era în vogă cu trupa HI-Q.

Juratul de la Românii au talent i-a mărturisit lui Măruță că el nu crede că a fost neapărat o mână a sorții în a se apropia de Dana, însă a recunoscut că nici n-a stat prea mult pe gânduri până să se însoare cu ea. Propunerea a venit după doar cinci zile de când au dat unul de altul.

Cum s-a cunoscut actorul cu fosta membră a trupei HI-Q: „Ne-am văzut în trafic. Eram mai șmecher, așa”

„Ne-am văzut în trafic, ne-am făcut semne. Practic, ea m-a agățat pe mine. Nu prea i-am răspuns, eram mai șmecher, așa. Nu știam cine e. Aveam parcă un Renault Megan. Mă claxona și nu înțelegeam de ce. Trecuse pe lângă mine. I-am făcut cu mâna. Nu, mint! Ne știam de la castingul de la Băieți buni.

Am vorbit puțin și practic din ziua aia aproape că am rămas împreună. Eu filmam unde repeta ea, în aceeași clădire. Ne-am văzut în pauza de masă, am vorbit. A doua zi ne-am întâlnit să bem un ceai și după cinci zile am decis să ne căsătorim. După cinci zile de la întâlnirea aia în trafic”, a povestit Dragoș Bucur despre începuturile relației cu Dana Nălbaru,

Vorbind și despre filmul „Încă două lozuri”, Dragoș Bucur a spus că Dana și copiii au fost pentru ei testul că și-a jucat bine rolul. A văzut filmul împreună cu familia, iar reacția copiilor i-a demonstrat actorului că a făcut o treabă bună.

„Dana e foarte critică”

„Dana e foarte critică. Testul a fost acasă cu toți copiii și cu Dana. Din fericire, părerile Danei au coincis cu ale mele. A zis că e mai bine legat, râzi mai constant. Per total, e mai bun produsul decât primul”, a mai spus Dragoș Bucur.

de la PRO TV a mai spus că relația lui cu Dana Nălbaru se construiește și acum. Frecușurile dintre ei doi, unele care există în orice pereche, i-a ajutat să se înțeleagă mai bine și să construiască familia de care azi se bucură împreună în casa lor din Argeș.

Destăinuiri despre cei trei copii. Kadri, mezinul familiei, un băiat atipic

„Nu cred că există cuplu care să se potrivească perfect din prima până la sfârșitul vieții. E o calibrare continuă. Iartă-mă că vorbesc de relația ta, dar eu nu cred că nu sunt cupluri care să nu treacă prin încercarea continuă de a se acorda cu celălalt. Toate frecușurile sunt ca un soi de șlefuire”, a adăugat Dragoș Bucur.

Actorul a făcut câteva dezvăluiri și despre copiii săi. Despre Kadri, în vârstă de 8 ani, spune că nu e tocmai normal în sensul că citește extraordinar de mult, încă de la doi ani! „La el e nativ. Avem trei copii, dar nu sunt la fel. Sunt copii normali, dar el e nu-i normal, e anormal.

El a început să citească pe la 2 ani. A început să știe literele și să citească niște cuvinte. Ne jucam prin nisip și i-a plăcut, dar nu l-am obligat. Nu ne-am propus să îl facem să citească mai mult”, a precizat Dragoș Bucur.

Fata înfiată de Dragoș Bucur nu vrea să își cunoască părinții biologici

Întrebat de dacă fiica pe care a înfiat-o cu Dana Nălbaru și-a exprimat vreodată intenția de a-și cunoaște părinții biologici, Dragoș Bucur a zis că nu a auzit-o până acum să aibă această dorință.

„Nu și-a declarat intenția de a-și cunoaște părinții. Poate, la un moment dat, cine știe. E un om care la un moment dat va putea să ia toate deciziile așa cum crede”, a completat Dragoș Bucur. Actorul și fosta cântăreață Dana Nălbaru au împreună trei copii: pe Sofia (17 ani), Roxana (11 ani) și Kadri (8 ani).