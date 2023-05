Dragoș Bucur, dezvăluiri despre credință și momentul în care Dana Nălbaru s-a pocăit: “Am devenit conștient”

formează unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. În timp ce soțul ei este în juriul Românii au talent, Dana a ales să stea departe de showbiz. Fosta membră a trupei Hi-Q s-a pocăit la 33 de ani, iar Dragoș Bucur spune ce crede despre acest gest.

Cât l-a influențat Dana Nălbaru pe Dragoș Bucur în privința credinței

Dragoș Bucur vorbește despre influența soției sale. la vârsta de 33 de ani, după ce s-a retras din showbiz. Aceasta a lansat o melodie în care vorbește de Iisus, iar acum Dragoș Bucur spune ce semnifică pentru el apropierea de Dumnezeu.

“Credința este importantă și, din păcate, am senzația că este sub un asediu coordonat de câțiva ani. Am devenit conștient de acest lucru de curând, atunci când mi-am dat seama că a devenit cool să fii ateu și un semn de primitivism să fii creștin”, a spus Dragoș Bucur pentru .

Dragoș Bucur: “Viața mea este plină de miracole”

Juratul de la Românii au talent a dezvăluit cât de mult l-a ajutat credința. Actorul este de părere că toți oamenii ar trebui să se încreadă în ceva pentru a reuși, iar el a ales religia.

Soțul Danei Nălbaru este mulțumit de punctul în care se află în prezent și nu ar schimba nimic. “Viața mea este plină de miracole. Serios, am o viață plină de minuni.

Sunt cine sunt azi datorită deciziilor luate de-a lungul vieții. Nu aș schimba nimic, de teamă să nu influențez prezentul. Sunt mulțumit de viața pe care o am, cu bune și rele.“, a spus acesta pentru Viva

Dragoș Bucur face confesiuni despre fricile sale și depresie

Cunoscutul actor susține că deseori se luptă cu fricile sale, tocmai pentru a nu le amplifica, și reușește. Susține că nu are de ce să-i fie teamă dacă adoptă o astfel de strategie.

“Nu am frici, iar atunci când simt că se înfiripează vreuna, fac exact lucrul de care începe să îmi fie teamă. Știu că există depresie, dar, deși cunosc definiția ei, nu reușesc să înțeleg ce este.

Nu am cunoscut niciodată ceva asemănător depresiei. Prefer să nu îmi dau cu părerea despre acest subiect”, a mai spus celebrul actor pentru sursa citată.