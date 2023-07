Drama Alexiei, adolescenta cu mâini replantate. Tatăl fetei: ”Am vândut cam tot, dar mai avem nevoie de bani”

La șapte luni după un accident teribil, în urma căruia Alexia a ajuns la spital cu brațele smulse, iar medicii ieșeni au reușit să i le replanteze, tânăra poate spune cu mâna pe inimă că a renăscut.

Alexia și-a revenit spectaculos, după teribilul acciudent

Alexia și-a revenit spectaculos, a trecut peste trauma trăită și chiar a făcut câțiva pași importanți în cariera muzicală pe care o începuse . Recent, ea și-a lansat și primul clip muzical, la piesa ”Gândul”.

Din punct de vedere fizic, tânăra a marcat câteva progrese importante: a început să-și miște mâinile, cu dreapta poate să bea apă și chiar să scrie cu ceva dificultate.

Familia fetei are nevoie de bani pentru a-i susține tratamentul

Problema este că banii s-au terminat, iar tânăra are nevoie de o sumă extrem de mare, pentru a putea urma tratamentul de care are nevoie. Deși , sumele trimise de acesta nu ajung să acopere cheltuielile medicale.

”Recuperarea fiicei mele costă cam 150 de lei pe oră, la o clinica privată, mergem în trei locuri diferite, ea face câte 4-6 ore de fizioterapie, zilnic.

Ar costa cam 900 lei pe zi, dar la două ore suntem taxați doar una. Însă tot sunt de plată cam 500 de lei zilnic.

Nu prea mai avem bani, am vândut cam tot, și mașinile pe care le aveam, am vândut și rulota. Am mai primit ceva și din donații, s-au mai strâns, dar tot mai avem nevoie de bani pentru tratamentul ei”, a declarat tatăl Alexiei pentru .

Alexia se pregătește pentru o carieră muzicală

Medicii speră ca la finalul tratamentului, Alexia să-și poată folosi membrele superioare, în proporție de 85%. Acest lucru părea imposibil după accidentul petrecut acum câteva luni, când tânăra a ajuns la spital cu un braț amputat și celălalt devascularizat. Intervenția chirurgicală de replantare a brațelor a durat 20 de ore.

În rest, Alexia se pregătește zilnic pentru o carieră în lumea muzicală. Ea spune că intenționează să urmeze Conservatorul, că speră să aibă parte de câteva concerte și să ajungă pe scena emisiunii ”Vocea României”, pe care o urmărește de când era mică.