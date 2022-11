Drama care i-a marcat copilăria celebrului detectiv Columbo. Și-a pierdut un ochi din cauza cancerului, la vârsta de 3 ani, și a trăit cu unul de sticlă tot restul vieții. În copilărie a fost pasionat de lumea sportului.

Suferința prin care a trecut actorul care l-a interpretat pe renumitul Columbo. La vârsta de numai 3 ani și-a pierdut un ochi

Peter Falk, actorul care i-a dat viață celebrului detectiv Columbo, s-a născut la 16 septembrie 1927, la New York. a fost fiul lui Michael Peter şi Madeline Falk și a avut descendenți imigranți evrei din estul Poloniei din partea figurii paterne.

ADVERTISEMENT

Vedeta a avut rude din partea figurii materne în Ungaria și Cehia. Din păcate, la vârsta de numai 3 ani a fost diagnosticat cu cancer și a suferit o intervenție chirurgicală prin care ochiul drept i-a fost extirpat.

Drama aceasta l-a însoțit întreaga viață pentru că a fost nevoit să poarte un ochi de sticlă. Din această cauză a suferit de strabism.

ADVERTISEMENT

Detectivul Columbo, studii și primii pași în actorie

Actorul care l-a interpretat pe detectivul Columbo a jucat baseball și baschet în copilărie. A absolvit liceul Ossining High School din Ossining, New York. Apoi a urmat pentru scurt timp cursurile Colegiului Hamilton și a lucrat ca bucătar în Marina Comercială.

Mai târziu, Peter Falk a obținut o diplomă în științe politice la New School. Şi-a luat masteratul în administraţie publică la Universitatea Syracuse și a primit un post la biroul bugetului de stat în Connecticut, înainte de a deveni actor.

ADVERTISEMENT

Regretatul artist a început să joace abia la vârsta de 26 de ani. La 29 de ani a studiat actoria cu Mark Twain Masquers din Hartford, Connecticut. Apoi, a studiat cu Eva Le Gallienne, la Teatrul White Barn din Westport, Connecticut şi Sanford Meisner.

La cinci ani după ce a început să ia lecţii de actorie, Peter Falk a obţinut prima sa nominalizare la Premiile Oscar, iar în 1956, a debutat pe Broadway şi a jucat în diverse producţii timp de mai bine de 20 de ani.

ADVERTISEMENT

Ulterior, în 1957 detectivul Columbo a început să lucreze în televiziune și a apărut în seriale precum: Studio One, Camera Three (1957), Armstrong Circle Theatre (1958), Omnibus, Brenner, Deadline (1959) și Play of the Week (1959-1960).

ADVERTISEMENT

Detectivul Columbo, primul actor nominalizat la Oscar

Detectivul Columbo a fost primul actor nominalizat la Oscar. Se întâmpla în anul 1961, în aceeași perioadă fiind nominalizat și la Primetime Emmy. Este vorba de premiul pentru cel mai bun rol secundar, din filmul Murder, Inc. (1960) şi pentru interpretarea din serialul de televiziune The Law and Mr. Jones (1960).

Un an mai târziu, avea să repete performanța. Cel mai cunoscut rol al actorului american este cel din serialul de televiziune intitulat Detectivul Columbo, care s-a difuzat între anii 1968 – 1978 și 1989 – 2003.

În toate episoadele îndrăgitul artist apare la volanul unui Peugeot 403 Cabriolet din 1959, mașină care este tratată aproape ca un personaj. Mulțumită acestui rol a câștigat patru Primetimi Emmy și un Glob de Aur.

De asemenea, a primit numeroase premii și nominalizări. Peter Falk a fost unul dintre actorii favoriţi ai regizorului John Cassavetes, alături de care a turnat şase filme. Totodată, a jucat în A Woman Under the Influence (1974) și The Princess Bride (1987).

Detectivul Columbo, viață personală

Detectivul Columbo a fost căsătorit de două ori și a avut două fiice cu Alyce Mayo, Jackie și Catherine. Cea din urmă este detectiv particular în viața reală. Spre finalul vieții a suferit de o formă avansată a bolii Alzheimer.

A încetat din viață la 23 iunie 2011 şi a fost înmormântat în cimitirul Westwood Village Memorial Park din Los Angeles, California. Ulterior, după moarte i s-a acordat o stea pe Hollywood Walk of Fame pe data de 25 iulie 2013.

În plus, regretatul Peter Falk are o statuie ridicată în Budapesta, datorită originilor sale evreiești din Ungaria. Aceasta este reprezentată de rolul care l-a consacrat, Columbo.