Actorul Tudorel Filimon, nea Popa în serialul La Bloc, unul din marile succese de la PRO TV acum câțiva ani, a trecut prin momente cumplite în viața.

Drama cumplită a lui Tudorel Filimon, nea Popa din La bloc: „Am jucat cu mama moartă în casă”

În spatele glumelor cu care s-a făcut cunoscut în fața românilor, atât prin serialul de la PRO cât și în piesele de teatru în care a jucat, se ascunde multă tristețe.

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Tudorel Filimon a dezvăluit marile încercări ale vieții sale. Cea mai mare dramă a fost să joace într-o comedie cu mama sa moartă în casă. Acel moment nu îl va uita niciodată.

„Am jucat cu mama moartă în casă. Mama mea era moartă în casă. Acolo… Cum, mă, o las dimineață, o văd doar la cimitir, să fie groapa? A venit o mașină. M-a luat, m-a dus la Călărași. Am jucat comedie. Colegii jucau extraordinar de prost. Toți știau că murise mama. Domnule, m-am îmbrăcat, m-am întors acasă. Publicul a râs, că nu știa nimic. Astea sunt dure.

Comedia pe care o faci ușor gândit iese bine. Comedia gândită iese bine și mie îmi place zona asta de suprarealism. Ionescu, Naum… ăștia. Cei care se strofoacă să facă comedie sunt strâmbi. Au gura într-o parte și picioarele împleticite. Întotdeauna trebuie să mergi pe sinceritate. Dacă ai impresia că ești comic, ești fraier. Trebuie să spună publicul că ai fost prea bun, dacă i-a plăcut”, a declarat nea Popa din La Bloc

Actorul regretă că nu a fost mai prezent în viața copiilor săi

Actorul a trecut în revistă și marele său regret. Faptul că nu a putut petrece mai mult timp cu copiii săi, după divorțul de prima soție, Codruța, l-a afectat în timp. Ca tată, și-ar fi dorit să fie mai prezent în viața odraslelor sale.

„Ca tată, știi care e chestia? Eu, cu serialul, fiind și despărțit de prima soție, de Codruța, copiii fiind în grija Codruței, nu am mai fost atent să mă ocup și eu, să fiu aproape.

M-am aruncat foarte tare în adâncul creației artistice. Acum când stau și privesc retrospectiv, îmi dau seama că trebuia să am mai multă grijă de copii”, a mărturisit cu vocea aproape stinsă nea Popa.

Ce dezamăgiri are Tudorel Filimon din punct de vedere profesional

La capitolul dezamăgiri, pe plan profesional, Tudorel Filimon a enumerat dorința de a juca în Coana Chirița. Nu a avut ocazia să își îndeplinească acest vis, însă a realizat suficiente roluri de succes în teatru, cu care azi se mândrește.

„Am avut și dezamăgiri, dar cea mai mare, nu am putut la un moment dat să joc ce am vrut. Am vrut să joc în Coana Chirița. Fiind muzical, și nu știu ce, și astea… puteam să cânt, să vorbesc și moldovenește. Am fost, totuși, norocos că am jucat în câteva piese importante. Viața mi-a dat de toate”, a mai dezvăluit actorul.

