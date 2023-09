Drama cumplită a prințesei japoneze Ioana Lee: ”Era o vale a plângerii”

Ioana Lee a vorbit pentru prima oară despre drama care i-a marcat viața. O boală cumplită, diagnosticată pe când era doar un copil a făcut-o să trăiască momente de coșmar până târziu, în adolescență.

Ioana Lee, diagnostic cumplit

Ioana Lee, cunoscută și ca scriitoare, dar mai ales pentru mariajul pe care l-a avut un un prinț japonez, a avut o copilărie cumplită. Pentru prima oară, românca a vorbit despre ce a avut de îndurat pe când era mică. Și, povesteșe ea, fiecare zi putea să fie ultima, mai ales că medicii erau sceptici că va ajunge la adolescență.

“Aveam patru ani când am primit un diagnostic ce avea sa îmi definească cursul vieții. O problema la inimă. Stenoza aortică. Am fost pusă pe medicamente. Mi s-a interzis orice forma de efort, sport, ridicat greutăți. Trebuia sa fiu ferita de șocuri emoționale. Adică de tot ce înseamnă viața.

Timp de 10 ani părinții m-au dus la București, la spitalul de copii. Eram mică. În spital era mereu frig. Aveam de făcut multe teste. Părinții erau îngrijorați. Priveam mame cu copii operați, unii bebeluși morți, era o vale a plângerii. Am auzit ca s-ar putea sa nu trăiesc sa împlinesc 12 ani.

Eram îngrozitor de slabă, cu un puls extrem de accelerat, în ciuda medicamentelor, aveam insomnie și nu mâncam. Voiam însă să mă fac luptătoare de arte marțiale, balerină și pilot. Nu numai ca nu am crezut nici o clipa ca nu o sa trăiesc, nici nu concepeam sa nu îmi îndeplinesc visele”, povestește .

Ioana Lee și-a ascuns boala ca să intre la liceu

Ioana Lee a avut mult de pătimit din cauza bolii de care suferea. Cu toate acestea, povestește scriitoarea, nu s-a lăsat niciodată înfrântă și, cu multă voință, a depășit toate piedicile. Și, pentru a suferi mai puțin, a preferat ca, la liceu, să își ascundă boala în fața celorlalți copii.

”Nu aveam voie sa fac nici un fel de efort. La vârsta de 14 ani am refuzat să mai merg la controale de la București și, în secret, am încetat să mai iau medicamente. Nu mai voiam sa fiu fata cu probleme de inima, nici sa fiu compătimită și, în nici un caz, să mă consider victimă când eu eram concentrata pe victorie. Tot la 14 ani, ni s-a făcut controlul medical la școală și ne erau date fise pentru a putea merge la liceu.

Pe fișa mea scria “dezarmonică fizic”, foarte bolnăvicioasa, stenoză aortică, subnutrită. Am rupt-o fără să o arat nimănui. Mi-am promis atunci ca voi deveni sănătoasă, puternică, frumoasă din interior, carismatică și voi cuceri lumea”, mai povestește Ioana Lee.

Culmea, cu ambiție, a reușit să depășească boala de care suferea și să ajungă la 50 de ani. Iar acum, Ioana Lee este mai energică decât niciodată, iar povestea copilăriei sale pare desprinsă dintr-o altă viață.

”În ceruri există un Dumnezeu care mă iubea foarte mult. Și dacă mă rugam Lui să îmi dea forța, sănătate si curaj, El o să mi le dea, mi-a spus bunica. Așa am făcut. M-am rugat neîncetat”, mai spune Ioana Lee.

Cine este prințesa japoneză

Ioana Lee a devenit cunoscută după ce s-a căsătorit cu un prinț japonez pe care l-a cunoscut pe când activa în diplomație. Mariajul lor nu a durat prea mult, regulile și eticheta strictă, tipic japoneză, făcând-o pe româncă să se despartă de soțul ei. De-a lungul timpului, Ioana Lee nu a fost tocmai norocoasă în amor, .

Cel mai recent divorț a avut loc chiar înainte de pandemie, Ioana Lee despărțindu-se de americanul cu care era căsătorită. La divorț a primit un penthouse și a fost nevoită să facă un program de vizită pentru cățeii pe care i-a avut alături de fostul soț.

”În urma divorțului, în America, un divorț fără scandal, fără avocați, a trebuit să rezolvăm cu cățeii. Legea americană cere ca dacă ai căței să îi tratezi ca pe niște copii. Adică ai drepturi de vizitare, e o întreagă nebunie. Unul trebuia să stea cu mama, unul stă cu tata, să le facilităm întâlniri, vizite…

Am stabilit cu fostul meu soț, am încercat. Dar nu am putut să îi dezlipim. La mine în casă nu le-a prea plăcut, chiar dacă e un penthouse, dar nu se compară cu o casă foarte mare și acum nu îi mai am. Au rămas la soțul meu, mi i-a adus de câteva ori ca să respecte drepturile de vizitare. Dar l-am rugat să nu mai vină, să nu îi mai aducă, pentru că îmi face rău”, .