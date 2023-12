Drama cumplită a vedetei serialului Camera 609 de la Antena 1: ”Le iubeam cu disperare”

Mihai Dinvale ne spune cum a ajuns să renunțe la liceul de muzică pentru facultatea de actorie. Ne spune că nebunia unui actor nu dispare chiar dacă timpul o transformă în rutină.

Mihai Dinvale vorbește, în exclusivitate, despre viața personală

Cunoscutul actor în serialul Camera 609, Mihai Dinvale, a împlinit 73 de ani. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Mihai Dinvale ne spune când și-a cunoscut soția și ce îi plăcea să facă alături de fetele lui.

Aflăm și care a fost cel mai greu moment din viața marelui actor, dar și care este cea mai mare pasiune a lui. Mihai Dinvale ne spune cum a devenit actor și recunoaște că regizorii de film nu l-au iubit prea tare.

Mihai Dinvale: “Nu am fost un favorizat al cinematografiei”

Cunoscutul actor Mihai Dinvale a împlinit, pe 26 demebrie, vârsta de 73 de ani. Aflăm ce vis neîmplinit are marele actor și cum merg filmările la .

“Mulțumesc lui Dumnezeu, văd că încă mă mai țin puterile. Mă bucur foarte mult pentru că am o căsuță și ceva teren unde mă ocup de agricultură, am ce face. De câteva luni de zile joc într-un serial la Antena1, Camera 609. Trei, patru zile pe săptămână sunt la filmări, lucru care mă ține în putere.

Cu sănătatea sunt bine și mă bucur că pot participa la multe activități legate de nepotul meu, elev în clasa a 10-a la George Enescu. Este percuționist, nu scapă niciun concert și el îmi aduce cea mai frumoasă bucurie pe care o pot avea la 73 de ani.

Evident că ți se pare că ai vise neîmplinite, dar trebuie să iei soarta așa cum ți-a dat-o Dumnezeu. Aș fi vrut mai mult, nu s-a putut dar nu am regrete că nu am făcut una sau alta. Am reușit destule, viața a fost destul de darnică cu mine”, ne spune Mihai Dinvale.

”Televiziunea m-a făcut să termin cu Conservatorul și să mă duc la teatru”

Cunoscutul actor de la Antena1 își aduce aminte cum a trecut de la liceul de muzică, secția pian, la actorie. Televiziunea națională a fost cea care i-a dat planurile peste cap.

“La 20 de ani eram extrem de entuziast pentru că am prins cea mai bună perioada a facultății. Am făcut IATC-ul în vechea clădire de pe Schitu Măgureanu. Am avut niște profesori extraordinari. Fiind o perioadă de deschidere era o bucurie. Fusese vizita lui De Gaulle, aveam 19 ani și atunci s-a deschis foarte mult legătura cu Franța.

Profesorii erau primii interesați de traduceri și chiar aveai ce să traduci din marea literatură franceză. Citeam cu disperare tot, profesorii ne pregăteau. Apoi am intrat în rutina vieții, care trece foarte tare peste tine și trebuie să te pregătești pentru spectacolele la care lucrezi. Uneori nebunia nu dispare dar se transformă, ușor, în rutină.

Am terminat liceul din Timișoara cu specializarea pian. Eram foarte bun și toată lumea își punea speranțele ca eu să rămân la acest instrument. În ultimii ani de liceu însă, Tvr a ajuns și la Timișoara. Pe vremea aceea televiziunea era culturală, foarte serioasă, pregătea intelectual publicul.

Erau niște emisiuni pe care le devoram, cu mari actori din România, și asta mi-a schimbat mersul. Mi-am dat seama că ăsta e locul unde trebuie să mă duc. Televiziunea m-a făcut să termin cu Conservatorul și să mă duc la teatru”, ne mai spune cunoscutul actor, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Nu am fost un favorizat al cinematografiei”

Tânăr fiind, Mihai Dinvale a plecat de la Timișoara la București, oraș pe care nu prea avea timp să-l viziteze. După o carieră longevivă în teatru, recunoaște că nu a fost prea iubit de regizorii de film.

“Sunt un tip sociabil, dar știu să stau și retras fără să mă panichez. M-am adaptat foarte repede și foarte bine pentru că nu aveam timp să mă bucur de București. Eu eram fericit că stăteam de dimineața până seara la școală, cu colegii mei, și aveam ce face. Nu fugeam decât de două ori, la prânz și seara, să mâncăm la cantină.

Nu am fost un favorizat al cinematografiei. Am făcut filme dar roluri secundare, foarte rar și fără să fiu iubit de regizorii de film. Motivul nu îl caut, așa a fost să fie. Am făcut însă, până în ’77, multă televiziune, teatru. A mers bine . Încă nu exista propaganda sistemului și atunci am învățat multă meserie de televiziune, prezența în fața camerei. Acum, lucrând la Camera 609, îmi dau seama că n-am uitat, mai știu meserie”, declară Mihai Dinvale, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cel mai greu moment: “Fiica mea era extrem de bolnavă”

Marele actor a fost, pentru o perioadă, director al Teatrului Mic. Aflăm motivul pentru care și-a depus, după o perioadă, demisia. O demisie care a surprins pe toți cei din lumea teatrului.

“Fiica mea era extrem de bolnavă și postul de director îmi ocupa mult timp. Am vrut să stau cu ea pentru că am crezut că pot să fac să se vadă luminița de la capătului tunelului. Am vrut să stau toată ziua acasă și să am grijă de ea”, povestește, cu amărăciune, Mihai Dinvale. Nu a reușit să o salveze, iar drama pierderii fiicei sale i-a marcat viața.

”În perioada în care am fost director am făcut niște lucruri de care sunt mândru. Pentru prima dată în teatru am reușit să pregătesc decorul și spațiul de joacă înainte că spectacolul să fie gata.

Și am reușit, după ce am renovat teatrul, să fac spectacole cu tinerii studenți și absolvenți, sunt extrem de mândru de asta”, mai spune, în exclusivitate pentru FANATIK, cunoscutul actor.

“Ea este iubirea vieții mele”

Mihai Dinvale își amintește de perioada liceului, când era cumințel acasă, dar rebel odată ce mama lui îl scăpa din mână. Marele actor ne povestește de când durează iubirea dintre el și soția lui.

“În liceu când eram timid, când eram al naibii. Mama mă ținea în frâu foarte tare, să nu exagerez, și atunci aveam perioade de timiditate cumplită. Mă gândeam să nu mă fac de râs. Iar când nu mă supraveghea eram ca orice copil, aș fi jucat fotbal în orice moment, chiar și în timpul orelor. Aveam bucuria vieții și a copilăriei.

Eu sunt însurat cu colega mea de clasă pe care o știu din clasa a 4-a. Când eram mici mă enerva foarte tare, era preferata profesorilor, extraordinar de deșteaptă. De nervi îi dădeam cu cărțile în cap. Dar în clasa a 10-a ni s-a sucit mintea. De atunci și până acum ea este iubirea vieții mele. Mi-a dăruit două fete extraordinare. Din păcate, pe una am pierdut-o. Acum stăm la țară, nu ne deranjează nimeni, suntem fericiți așa”, ne povestește Mihai Dinvale.

“Le iubeam cu disperare”

Un mare actor dar și un adevărat tată, Mihai Dinvale a iubit și iubește enorm viața de familie. Nu rata niciun concediu alături de soția și fetele lui, orice s-ar fi întâmplat.

“Viața de familie este o chestie foarte frumoasă. Le iubeam cu disperare pe fetele mele, mai ales că aveam un program îngrozitor. Plecăm dimineața și veneam seara. Le-am crescut în spiritul de a ști totul despre mine atunci când sunt plecat. Seara, deși veneam la ora 10, toate 3 se așezau în bucătărie. În timp ce mâncam, le povesteam noutățile din lumea artistică. Ele au trăit cu lumea teatrală, le duceam la spectacole de mici.

Iar luna de concediu nu o pierdeam niciodată. Tata ne împrumuta mașina și plecam toți prin țară, pe la neamuri. 2 săptămâni mergeam obligatoriu la Cumpătu, unde ele se simțeau extraordinar și unde venea toată lumea artistică. Așa au trăit fetele mele, aveau niște vacanțe extraordinare”, spune Mihai Dinvale, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Nu am murit după bani, după avere“

Cunoscutul actor își recunoaște pasiunile. Una dintre ele este pescuitul, singurul motiv de ceartă în familie. Mihai Dinvale ne spune și ce greșeală nu ar mai repet, dacă ar fi s-o ia de la început.

“Sunt bolnav cu pescuitul. Asta e un motiv de conflict între mine și soție, care ține de vreo 20 de ani. Îmi spune mereu că iar mă duc să omor peștele. Eu sunt turbat după activitatea asta, greu am acceptat să prind peștele și să-i dau drumul în apă. Cu ceva tot trebuie să te întorci acasă, așa își hrănea pescarul familia.

Anul asta, însă, am fost foarte ocupat. A dat Dumnezeu și am făcut un serial , am stat vreo 10 zile. Am mers apoi în Apuseni și acum cu serialul de la Antena 1. La pescuit n-am mai fost de 3 ani, adevărată dramă. Iar în tinerețe, până târziu, fotbalul a fost boala mea.

Eu sunt mulțumit că Dumnezeu mi-a dat multe lucruri plăcute. Iar când a fost greu am zis că este o încercare pe care trebuie să o trec. Mi-a dăruit o viață excepțională, niște fete excepționale și un nepot după care sunt turbat. Îl iubesc de mor, este foarte talentat. Nu am murit după bani, după avere”, mai mărturisește Mihai Dinvale.