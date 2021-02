Drama cumplită prin care a trecut Brigitte Pastramă în tinerețe. De ce a ajuns la pușcărie bruneta

Brigitte Pastramă a trecut printr-o dramă cumplită în tinerețe când a fost acuzată de complicitate într-un dosar penal de tâlhărie și lipsire de libertate a unui manager de club. Frumoasa brunetă a tras ponoasele, fiind închisă în spatele gratiilor.

Femeia de afaceri a ispășit trei ani de închisoare, rezistând eroic. Vedeta a luat-o de jos și a încercat să supraviețuiască devenind profesoară de aerobic pentru colegele din penitenciar. Se întâmpla la câteva luni după ce a rămas văduvă.

Fosta concurentă de la Ferma a rămas mamă singură pentru fiul ei Robert pe când acesta avea numai 3 ani. Primul soț al lui Brigitte Pastramă, Octavian Sfăt, a suferit un atac de cord, de aici plecând toate problemele ulterioare ale brunetei, care a rămas cu datorii uriașe.

Brigitte Pastramă, dramă de nedescris. A făcut pușcărie în tinerețe

Brigitte Pastramă a ieșit din pușcărie în anul 2006, dar nu a uitat niciodată drama prin care a trecut. În prezent este o prosperă femeie de afaceri, însă pușcăria a rămas adânc impregnată în sufletul ei, precizând că a fost o victimă a sistemului.

„Eram naivă, nu știam mai nimic despre afaceri. De aici mi s-au tras problemele. Am avut o altercație cu un gestionar care îmi datora o sumă imensă, un milion și jumătate de euro.

M-am trezit în ghearele hienelor și consider că am fost o victimă a justiției. Am trecut de la agonie la extaz și nu numai că nu mă sperie cu lucru ăsta, sunt familiarizată cu lipsa de confort, cu condițiile drastice.

Chiar îmi aminteam că atunci când am fost arestată, la două luni după moartea primului meu soț, am gătit în penitenciar, pentru peste 100 de gardieni. Am fost închisă și ca să pot ieși mai repede afară, am lucrat la popotă”, a povestit Brigitte Pastramă în urmă cu ceva timp.

La scurt timp după ce a ieșit din spatele gratiilor frumoasa brunetă s-a axat mai mult pe viața personală și pe lux, de aici și afacerile pe care le-a început. S-a căsătorit pentru a doua oară, cu Ovidiu Torj, alături de care are o fiică, Sara, în vârstă de 13 ani.

Au urmat căsniciile cu jucătorul de tenis Ilie Năstase și Cornel Oană, în momentul de față fiind extrem de fericită alături de omul de afaceri, Florin Pastramă, de care s-a îndrăgostit nebunește în cadrul show-ului Ferma de la Pro TV.

