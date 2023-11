Drama cumplită trăită de Mihai Trăistariu: „Aproape m-am bucurat când a murit”

Mihai Trăistariu a povestit momentele cumplite pe care le-a trăit pe vremea când era încă un copil. A crescut cu un tată violent, care o lovea cu bestitalitate pe mama lui, fără să țină cont că artistul și frații săi văd ce se petrece.

Drama care l-a marcat pe Mihai Trăistariu

Mihai Trăistariu apare întotdeauna la televizor pus pe glume și pare ca în orice situație s-ar afla vede partea plină a paharului. Totuși, artistul are

Încă din copilărie, a fost martorul unor adevărate orori. Tatăl său era un om violent și de multe ori a lovit-o pe mama artistului. Acesta, dar și frații lui, asistau neputincioși la scenele groaznice.

Tocmai din această cauză, atunci când bărbatul s-a stins din viață, Mihai Trăistariu nu a suferit. Din contră, adolescent fiind la vremea respectivă, s-a bucurat că mama sa nu va mai suferi.

„Am simțit o tristețe profundă când a murit mama. Când a murit tata, nu am simțit, pentru că taică-miu a bătut-o pe mama de a năucit-o, nu știu de ce. Nu s-au înțeles neam.

Eram prin liceu, îmi amintesc niște bătăi, cum o lega de calorifer, o trântea pe jos, o tăvălea, o trăgea de picior. N-am să uit, ceva criminal. Nu se înțelegeau neam, nu știu de ce au mai stat”, a povestit Mihai Trăistariu în emisiunea Bărbați vs Femei,

„Când a murit mama nu a mai crezut în Dumnezeu”

Mihai Trăistariu a avut o relație foarte apropiată cu cea care i-a dat viață. De la ea spune că a moștenit cele mai de preț calități, iar în momentul în care aceasta a murit, lumea lui s-a prăbușit.

Finalistul Eurovision nu a acceptat niciodată faptul că mama lui nu mai este, . „Mama stătea că avea patru copii și nu putea să ne susțină financiar. A rezistat eroic.

Pe el, aproape că l-am urât, deși acum mi-aș dori să îl cunosc și să vorbesc altfel cu tata. Nu știu de la ce se băteau ca chiorii, el pe ea. Aproape că m-am bucurat când a murit.

A murit de cancer când eram mai mici. Iar mama a rămas liberă. Când a murit mama, eu am moștenit vocea, blândețea, trăsături de la ea, am suferit o lună. M-am închis în mine, nu am mai crezut în Dumnezeu”, a mai spus Mihai Trăistariu.