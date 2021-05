Drama cutremurătoare prin care trece Liță Dumitru: ”Viitorul meu în America depinde de fiica mea”

Fostul mare fotbalist Liță Dumitru trece printr-o adevărată dramă în America, acolo unde s-a stabilit de mai mult timp, și a dezvăluit că boala cu care s-a luptat în urmă cu mai mulți ani i-a recidivat.

Fostul jucător al Stelei și al Rapidului a făcut parte din lotul naționalei României la Mondialul din 1970, fiind cel mai tânăr jucător convocat de selecționerul Angelo Niculescu.

Pentru ”tricolori” a fost prima participare la un turneul final după o pauză de 32 de ani, iar impresia lăsată a fost una foarte bună în ciuda faptului că nu au reușit să treacă de faza grupelor.

Liță Dumitru trece printr-o dramă în America

Ajuns la 71 de ani, fostul mare fotbalist Liță Dumitru a anunțat că în urmă cu cinci ani a fost operat de cancer la prostată, iar de curând boala i-a revenit și a început să facă citostatice.

”Nu am vrut să spun, dar o să spun. Am avut acum cinci ani o operație de cancer la prostată. De vreo trei luni, au recidivat câteva celule, am observat în urma unor analize, așa că acum urmez un tratament cu citostatice.

Viitorul meu în America depinde de fiica mea, Alexandra! Eu sunt pe lângă ea, o susțin din toate punctele de vedere. Îmi lipsiți voi, îmi lipsesc meciurile, dar mă mai uit la televizor. Dar, aici sunt alte legi, e o altă viață, m-am adaptat în America”, a declarat Liță Dumitru la emisiunea Digi Sport Matinal.

Cum a rămas familia lui Liță Dumitru în stradă

La finalul anului trecut, fostul fotbalist a povestit cum a fost dat afară din casa în care locuia în Statele Unite și nu a exlus atunci o revenire în România: ”Un american a cărui mamă este româncă mi-a dat efectiv țeapă. Tipul are aici o Academie și îmi promisese multe, dar până la urmă nu s-a întâmplat ceea ce spunea.

După trei luni am rămas efectiv în stradă, ne-a dat afară din casă. Am luat-o iar de la sub zero, ne-am mutat în zona unde are fata mea școala. Ea este într-o clasă alături de cei mai inteligenți copii din America, genul acela de clasa specială”.

În urmă cu un an, Liță Dumitru anunța din Statele Unite ale Americii că fratele său, Petre Dumitru, a decedat. Acesta fusese în trecut șoferul autocarului echipei Steaua București.

