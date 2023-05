Drama din viața unei cunoscute interprete de muzică populară. Soțul era agresiv fizic și verbal. „Mi-a dat o palmă, două, m-a împins”

O renumită interpretă din folclorul românesc ascunde o dramă cumplită în spatele succesului muzical. Artista a avut parte de momente extrem de dificile în trecut, marcate de violența soțului. Bărbatul obișnuia să o agreseze fizic și verbal.

Drama unei soliste de folclor. Cum a bătut-o soțul și i-a interzis să mai cânte

Timp de 12 ani, . Soțul nu doar că o lovea și îi vorbea urât, dar i-a interzis și să-și mai practice meseria. În cele din urmă, artista și-a luat inima în dinți și a intentat divorț, care s-a pronunțat în 2021. Nu visa să ajungă în acest punt, ci să aibă o căsnicie frumoasă, carieră de succes și copii.

Flory Bulz nu a cântat nouă ani din cauza soțul agresiv. Acum, , dar și de mentalitatea acestuia, potrivit căreia femeia trebuie să stea acasă și să fie o bună gospodină.

”Nu a fost usor, ani de zile m-am gandit sa fac ceva in privinta asta. Am facut o pauza de cantat de vreo noua ani, si vazand ca lucrurile merg tot prost, am zis ca cea mai buna decizie e sa ma apuc de cantat pentru ca asta mi-am dorit de mica. Regret ca nu am luat aceasta decizie mai devreme, pentru ca am stat 12 ani. M-am simtit incompleta daca nu am putut sa cant, sa fac ceea ce mi-am dorit din suflet.

Cand ne-am cunoscut eram la inceput de drum, i-am spus ca asta vreau sa fac pe viitor. Initial a zis ca ma sustine, insa, lucrurile s-au schimbat dupa ce ne-am casatorit. Mentalitatea de la sat, ca femeia sa stea acasa, sa gatească”, a spus Flory Bulz pentru

Flory Bulz: ”Mi-am dorit să am o familie”

Flory Bulz își aduce aminte cu greu de clipele când era supusă violenței fostului partener. De multe ori se simțea vinovată, deoarece credea că era bătută fiindcă mergea la evenimente să cânte. La insistențele și din partea socrilor și ale părinților a renunțat o perioadă la profesia sa.

Pe parcursul celor 12 ani de căsătorie, Flory Bulz a tot sperat că soțul ei se va schimba și va deveni mai bun cu ea. De asemenea, spera și că acesta își va dori să devină tată, însă…niciun rezultat. Toată suferința cântăreței a durat până într-o zi când a decis să înceapă un nou capitol.

”(…) Credeam ca e nervos si are chef de cearta pentru ca eu voiam sa cant. Dar am tras concluzia ca n-a fost asa. Eu am lasat de la mine, mi-am dorit sa am o familie, sa am copii, am zis ca renunt la cantat, am tinut de parerea socrilor, a parintilor…

Certuri, era si chestia de bataie dar am fugit… Mi-a dat o palma, doua, m-a impins, era foarte agresiv verbal si fizic. Tot am sperat c-o sa se schimbe, imi doream un copil si credeam c-o sa-l schimbe, dar nu a fost sa vina”, a mai transmis artista.

Flory Bulz încă poartă un proces cu fostul soț

Deși de doi ani Flory Bulz este divorțată, încă mai poartă un proces cu fostul soț, legat de partaj, deoarece vrea să-și recapete bunurile. În tot acest interval, bărbatul a mai încercat să o înduplece să se împace cu el, dar Flory Bulz nici nu mai vrea să audă.