Drama neștiută a lui Octavian Vintilă. A murit în azil: „Părăsit de toată lumea”. Exclusiv

. Alături de Cristian Țopescu și alții a fost unul dintre cei mai mari comentatori sportivi ai României. Ilie Dobre, vocea de aur a radiolui românesc, a vorbit pentru FANATIK despre momentele grele prin care a trecut jurnalistul.

Octavian Vintilă, părăsit de familie într-un azil. Ilie Dobre: „A evitat orice interacțiune”

pentru FANATIK cele mai frumoase amintiri despre Octavian Vintilă, pe care l-a considerat întotdeauna un prieten apropiat: „Este regretabil că a fost părăsit de toată lumea la sfârșit, inclusiv de cei apropiați lui din păcate. A stat într-un azi, dar nu intru în detalii. Eu am regretat tot timpul acest an pentru că am ținut legătura încontinuu la telefon.

Nu dorea să ne întâlnim, m-a evitat pentru că era la un cămin de bătrâni. El după 2018 n-a mai fost în prim plan și refuza toate invitațiile sau spune că vine și nu mai apărea. Din păcate a evitat orice interacțiune pentru că nu se simțea bine. Nu se plia situația pe caracterul lui, obișnuit să fie în mijlocul mulțimii, în mijlocul confraților din presă, apreciat.

Nu îi convenea starea asta de izolare, dar a fost o chestiune fizică și eu am înțeles-o, chiar dacă mi-a părut foarte rău. Am vrut să mă întâlnesc de multe ori cu el. Mă făceam că nu știu unde este el și îl chemam să ne vedem într-un loc la o cafea: Iliuță, vin! Și apoi nu mai răspunea la telefon.

Dar l-am înțeles. Eu am fost foarte apropiat de el. La mulți colegi nu le răspundea la telefon din cauza situației ingrate în care s-a aflat. Ăsta a fost destinul. Nu cunosc exact cauzele și nu am dreptul să mă pronunț. L-am respectat ca om și profesionist”.

Octavian Vintilă, apreciat la superlativ de Ilie Dobre: „Va rămâne de-a pururi o efigie a radioului românesc”

Ilie Dobre a ținut să le povestească și celor mai tineri despre unul dintre cei mai buni comentatori sportivi ai țării noastre: „L-am cunoscut foarte bine. Am fost colegi și prieteni un arc de timp îndelungat. Octavian Vintilă a fost, este și va rămâne de-a pururi o efigie a radioului românesc.

A fost un comentator de excepție, cu un timbru foarte plăcut, ceea ce contează enorm în radio. Știa sport pentru că a fost multiplu performer și a avut medalii europene”.

Omul de radio a fost și un mare suporter al „militarilor”: „Era încadrat la gradul de colonel la clubul Steaua. A fost un mare stelist și un specialist al sportului. A scris și o carte alături de Paul Grigoriu. Era un comentator avizat și excelent profesionist”.

Ilie Dobre, despre Octavian Vintilă: „Indiferent ce ar fi spus lumea l-ar fi ascultat cu plăcere”

Ilie Dobre îl compară pe Octavian Vintilă cu un alt mare om de radio: „Indiferent ce ar fi spus lumea l-ar fi ascultat cu plăcere. A fost un fel de Ion Ghițulescu, care în opinia mea a fost cea mai frumoasă voce din istoria radioului românesc și un comentator de calibru mondial. Avea însă un altfel de timbru.

Octavian Vintilă era și un caracter. Era plăcut și nu se putea supăra nimeni pe el. A fost coleg multă vreme cu Cristian Țopescu la Steaua. Era o personalitate foarte cunoscută, apreciată și iubită și asta contează foarte mult”.

Era un mare suporter al Stelei: „Avea sânge roș-albastru”

Ilie Dobre și-a adus aminte un moment amuzant din perioada în care a lucrat împreună cu Octavian Vintilă: „Am multe amintiri speciale. Eram șeful secției sport la Radio România și eu îl puneam la coordonare. Ori Octavian Vintilă, având sânge roș-albastru în venele sale, când eram și eu la un meci derby unde nu evolua Steaua, mai sălta peste din dorința de a fi cât mai prezent la meciul Stelei. Pentru că erau meciurile transmise minut cu minut.

Și îi zic: ‘Bine, măi, Tavi, eu te pun la coordonare că ai o voce superbă și tu tocmai pe mine mă sari?! Îmi zâmbește și spune: ‘Iliuță, nu mă mai pune te rog. Steaua este viața mea, este sufletul meu!’. Ce era să îi mai zic? Un mare stelist.

Mai avea și emisiuni matinale marțea și se punea și la rubrica sport. O dată, fiind obosit că s-a sculat cu noaptea în cap, a făcut știrile varză la sport și bineînțeles că a greșit Paul Grigoriu. Și el calm i-a spus: ‘Obișnuiește-te și cu așa ceva că mai mult te simpatizează lumea!’. Sigur, lui Paul nu i-a picat bine. Se ținea numai de glume și avea un sfulet foatte bun. Unul dintre monștrii sacrii ai radioului românesc”.

6 ediții a Jocurilor Olimpice a comentat Octavian Vintilă