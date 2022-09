Drama neștiută a Sandei Ladoși: s-a luptat ani de zile cu frica de moarte. Cum și-a pierdut tatăl

Sanda Ladoși, cântăreața preferată a românilor, vorbește, în exclusivitatea, pentru FANATIK despre cea mai mare teamă a ei. Cunoscută publicului larg ca și cântăreață, dar, în ultimii ani și ca acrobată la Circul Metropolitan (fostul circ Globus), ne dezvăluie, în premieră, ce s-a întâmplat, încă din fragedă pruncie, de a ajuns să fie stăpânită de frica de moarte.

Sanda Ladoși, stăpânită de frica de moarte

își deschide sufletul și ne povestește, vădit emoționată, despre momentele când și-a pierdut tatăl, în urma unei boli chinuitoare. Avea doar 21 de ani și era fata lui tata.

Deși au trecut 31 de ani de la pierderea celui care i-a dat viață și mult mai mult de când a simțit în corp fiorii reci ai fricii de moarte, artista încă mai caută adevăratul factor declanșator al acestei temeri, care ani de zile a pus stăpânire pe ea.

”Când eram mică, foarte mică, aveam frica de moarte. Nu știu de ce, nu știu unde mi-a fost inoculată. Aveam ușor faze ipohondre de boală, de… toate astea se declanșează în urma a ceva, dar nu aș putea să precizez despre ce este vorba. Nu știu dacă asta (n.r. pierderea cuiva drag).

Poate să fie faptul că eu sunt din Târgu Mureș, iar acolo este combinatul acela chimic. Apăruse o știre când eram mică: dacă explodează, rade de pe suprafața pământului în jur de 30 și ceva de kilometri.

După care era perioada Războiului Rece, în care era pericolul nuclear. Peste tot era că o să cadă bomba, vine bomba… fratele meu mai mare, care era un `nemernic`, tot simula că pică bomba. Eu, fiind micuță, tot acolo mă duceam cu gândul, în aceeași zona ca și cu combinatul”, a declarat, pentru FANATIK, Sanda Ladoși.

Sanda Ladoși: ”Știam clar că moartea înseamnă că dispari, că nu mai exiști”

Artista rememorează anii copilăriei și este de părere că un alt factor care i-a marcat viața și care i-a amplificat frica de moarte a fost cel mai mare . Numărul de victime și pagubele despre care s-a tot vorbit la vremea respectivă au afectat-o și consideră că poate fi o altă ”vină”, atunci când vine vorba de frica ei de moarte.

”A fost și cutremurul din `77. Și acela m-a șocat un pic. Și acolo a fost o asociere. Nu aș putea spune că a fost un lucru. Au fost mai multe elemente care au conlucrat. Nici nu prea înțelegeam exact, știam clar că moartea înseamnă că dispari, că nu mai exiști”, a adăugat artista, pentru FANATIK.

Cum a afectat-o pierderea tatălui pe Sanda Ladoși

Chiar dacă nu mai era un copil atunci când și-a pierdut tatăl, și, deși nu a fost o moarte fulgerătore, asta nu înseamnă că Sanda Ladoși nu a fost afectată peste măsură atunci când cel care i-a dat viață a pierit la doar 51 de ani.

”Mie mi-a murit tatăl, spre exemplu, ceea ce m-a lovit tare. Aveam 21 de ani, deja eram măricică. Deși a murit tânăr din punctul meu de vedere, mult prea tânăr să mori la 51 de ani. Eu acum am 52 (n.r. de ani), deci e… prea devreme. Adică mai sunt multe lucruri de făcut, mai pot să mai am un aport în lumea asta într-o formă sau alta”, a mai precizat, pentru FANATIK, Sanda Ladoși.

Tatăl Sandei Ladoși, răpus de cancer: ”M-a lovit foarte tare”

Sanda Ladoși a provenit dintr-o familie educată și nu i-a lipsit nimic în timpul regimului comunist. Părinții, ambii profesori, au îndrumat-o să se descurce în viață și au insistat ca ea să profeseze ca învățătoare, însă, asta nu s-a întâmplat niciodată. Viața îi pregătise altceva Sandei Ladoși, devenind o celebră cântăreață.

”Eram pe picioarele mele (n.r. când a murit tata), nu mai depindeam de părinți la vârsta respectivă, deja de mult timp. Emoțional (n.r. am fost afectată), eram fata lui tata și eram foarte legată de tata. Și normal că m-a lovit foarte tare, doar că el a avut un cancer de plămâni și era cumva previzibil că se poate întâmpla. Nu a fost un infarct sau ceva la nivel de șoc că-l vom pierde.

Deși, de la diagnosticare până la moarte nu a durat prea mult. Un cancer de plămâni la vremea respectivă, cu tehnologia și cu medicația de atunci, puțin probabil să scapi. Și oarecum era vorba când, nu dacă. Și eram împăcată. Împăcat nu ești niciodată, dar nu a fost o surpriză.

A fost foarte dureros. A fost foarte dureroasă pierderea. A fost un an foarte greu pentru mine”, a povestit, emoționată, celebra artistă.

Cum și-a vindecat Sanda Ladoși teama de moarte: “Acceptarea este o mare lecție de viață”

După 31 de ani de la decesul tatălui, Sanda Ladoși spune că a învățat să trăiască cu durerea pierderii lui, și, de asemenea, a reușit să nu se mai lase condusă de teama de moarte. Încercările dificile prin care a trecut de-a lungul vieții i-au fost lecții pentru a deveni omul de astăzi. Cea mai bună variantă a ei pentru cei doi copii pe care îi are din căsnicia cu Ștefan Tache.

”Ușor, ușor, cu timpul s-a atenuat, a ajuns spre deloc, iar acum sunt pe partea cealaltă. Nu îmi este frică deloc. Dar toate s-au întâmplat în timp, cu răbdare. Toate acestea le înțelegi trăind niște experiențe care nu întotdeauna sunt bune și frumoase. Dure, grele și greu de digerat.

Acceptarea este o mare lecție de viață, pe care, dacă reușim să ne-o însușim… acceptarea asta este o mare artă”, a mai declarat, Sanda Ladoși, pentru FANATIK.

Scopul Sandei Ladoși pe pâmânt: ” Nu mai am frici, nu mai am griji”

După ani și ani de zile, marea artistă a ajuns la maturitate și ne dezvăluie cum s-a vindecat de durerile lumești, dar și cum a ajuns să-și descopere scopul pentru care a fost trimisă în lumea asta.

”Am început să nu îmi mai fac griji pentru că oricum cursul menirii nu îl pot schimba eu, și așa ar trebui să ne raportăm toți. Tu poți să faci minuni la tine în gospodărie, în rest, din păcate, nu poți să faci minuni.

Nimeni pe lumea asta nu vine fără scop. Nimeni nu vine fără importanță. Merg pe principiul ăsta că este mult mai sănătos, mult mai liniștit și nu mai am frică. Nu mai am frici, nu mai am griji”, a spus, într-o notă optimistă, Sanda Ladoși, pentru FANATIK.