Drama pe care Simona Hapciuc a ascuns-o pe toată perioada competiției Survivor România. Unde a ajuns să doarmă

Simona Hapciuc putea să câștige ușor mila publicului la Survivor România dacă ar fi expus toate evenimentele nefericite din viața ei, însă nu a dorit să facă asta.

A fost de la început până la sfârșit o femeie dârză și a luptat cot la cot cu ceialți concurenți timp de săptămâni bune. Noua vedetă a postului de televiziune Antena Stars a trecut prin momente complicate în viața ei.

Au fost momente în care nu a avut ce să mănânce, iar la un moment dat a ajuns să doarmă în Parcul Obor. Se spetea pentru 3 lei și visa să aibă o viață normală. Evident, asta se întâmpla în tinerețe, pe vremea când blondina se pregătea pentru examenul de Bacalaureat,

Simona Hapciuc de la Survivor România a muncit pentru 3 lei pe zi și a dormit în parc

„Am început să muncesc ca ospătar. Mergeam de la 9 seara până la șapte dimineața. Dormeam până la 12, apoi mergeam de la 2 la liceu până la 7 seara, când mergeam la muncă.

Așa am ținut-o doi ani, apoi m-am lăsat de muncă pentru a învăța pentru Bac. Eu am studiat actoria. Am venit în București, m-am angajat la o cofetărie. M-am bazat pe o verișoară de-a mea, că mă va primi la ea.

Mi-a zis să mă descurc, aveam un loc de muncă, dar nu aveam bani de chirie. Așa am ajuns să dorm câteva zile în parcul Obor. Trăiam cu 3 lei pe zi”, sunt declarațiile făcute de Simona Hapciuc pentru

Celelalte lovituri din viața antrenoarei de fitness

de la Survivor România a primit apoi mai multe lovituri de la viață. Moartea tatălui ei și separarea de tatăl băiețelului ei, Dimitrie, au fost alte momente-cheie în care s-a întărit și mai mult și a realizat că trebuie să lupte singură.

Despre dispariția tatălui ei, Simona își amintește și astăzi cu lacrimi în ochi. Antrenoarea de fitness a mărturisit că părintele ei a murit în urmă unui accident de muncă, lucrând la acoperișul unei case.

Simona era foarte bucuroasă că tatăl ei lucrase în Italia, gândindu-se că îl poate vizita oricând. Când a primit vestea morții, Simona a simțit că o ia razna: „Când am primit vestea, cred că a fost unul dintre cele mai mari declic-uri pe care le-am simțit vreodată”.