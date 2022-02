Drama Ramonei Crăciunescu de la Survivor România. Și-a pierdut fetița și iubitul într-un accident: „Am venit să demonstrez că sunt puternică”

Ramona Crăciunescu, roșcata din tabăra Războinicilor de la Survivor România, a emoționat o țară întreagă cu confesiunile pe care le-a făcut despre viața ei.

Femeia a fost nominalizată spre eliminare împreună cu Relu Pănescu și Ana Dobrovie. Unul dintre cei trei din echipa albastră va părăsi show-ul de la PRO TV, devenind astfel primul războinic eliminat prin vot de către telespectatori.

Întrebată de ce ar trebui să fie votată, Ramona l-a făcut până și pe prezentatorul Daniel Pavel să lăcrimeze.

Ramona Crăciunescu de la Survivor România și-a pierdut fetița și iubitul într-un accident de mașină

A declarat că ea se consideră deja o supraviețuitoare deoarece a trecut printr-o dramă de neimaginat. Acum 4 ani, fetița și soțul ei au pierit într-un accident de mașină. Ramona mai are un băiat, care o urmărește din fața micului ecran și pentru care luptă în fiecare secundă în Dominicană.

„Mă așteptam ca Alexandra să mă voteze. Am venit în acest show să arăt că sunt puternică. Mă consider deja o supraviețuitoare. În urmă cu 4 ani am avut un accident urât.

Mi-am pierdut fetița și iubitul. Am venit să demonstrez că sunt puternică, Vreau să dau tot pe traseu. Nu mă manifest prin furie atunci când intru pe traseu.

Vreau să îi demonstrez fiului meu că are o mamă puternică. Viața, chiar dacă e grea, trebuie să te ridici tot timpul cu fruntea sus și să tragi cu dinții până nu mai poți, ca să reușești”, a declarat Ramona Crăciunescu la , la consiliul de nominalizări.

Toți colegii ei au privit-o spășiți, cu ochii înlăcrimați, vorbele roșcatei fiind mai mult decât motivatoare chiar și pentru rivalii ei, Faimoșii.

Relu Pănescu vrea să continue până nu mai poate

Și a spus că își dorește să își depășească limitele în acest concurs și speră să rămână cât mai mult.

„Voi face tot ce îmi stă în putință, să nu mă dau bătut, să nu renunț la luptă. Voi fi mereu dedicat pentru a aduce punct echipei. Și ceilalți au observat că am avut momentele mele, în care după ce am terminat unul dintre jocuri a existat o solicitare medicală.

Nu am spus pentru că nu mă victimizez. Am venit aici perfect apt. Perfect sănătos. O duc până la capăt cum pot s-o duc”, a declarat Relu Pănescu în ediția din 7 februarie 2022.