Drama secretă a unui magician celebru! Leonard Iosefini e de neconsolat

Marele magician Leonard Iosefini ne poveste despre relația aproape telepatică pe care a avut-o cu tatăl sau. Fascinat, de mic, de tot ce însemna primul și cel mai mare iluzionist din România, Leonard rememorează cel mai greu moment din viața lui.

Magicianul Leonard Iosefini e neconsolat

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, cunoscutul magician Leonard Iosefini ne spune ce trucuri l-a învățat tatăl lui atunci când era mic. ‘Născut’ în circ, cunoscutul magician își aduce aminte de ziua în care tatăl sau a murit și de relația crucială dintre ei doi.

Leonard Iosefini ne explică cum a reușit să învețe să facă trucul ‘femeia cu capul în flăcări’ și care sunt pasiunile lui ascunse. Magician mărturisește că cea mai mare ‘magie’ reușită în viața reală sunt cei doi copii ai lui și aflăm ce sumă imensă de bani a câștigat la doar 11 ani.

Modelul lui Leonard Iosefini, chiar tatăl

De mic copil, Leonard Iosefini era fascinat de spectacolele tatălui sau, marele magician Iosefini. Acesta l-a învățat, încă de când era micuț, diverse trucuri pe care le prezenta prietenilor. Leonard Iosefini mărturisește că a știut de la început ca va calca pe urmele tatălui sau și nu l-a interesat nimic altceva.

“Fac parte dintr-o familie de magicieni. Și tatăl și unchiul meu au făcut asta. Eram pasionat de ce făcea tata pe scenă. Într-o zi am fost la unul din spectacolele lui, unde jumătate din timp era numai el pe scenă, și am zis că asta vreau să fac. Pasiunea lui era pescuitul și, când mergeam cu el, îi spuneam că magician vreau să mă fac.

M-a învățat de mic să ascund o monedă, o țigară, făceam asta de față cu prietenii lui și așa am început. Primul meu turneu al fost . Intrasem în vacanță, iar tata m-a trimis la fratele lui, și acolo am început să-mi cunosc colegii de circ.

În circ m-am deprins cu mișcarea scenică pentru că este important să stai pe scenă. Pentru un artist asta e o chestie complexă și nu mulți pot face asta. De multe ori am avut necazuri în familie, când a murit tata în ’94, dar a trebuit să urc pe scenă de fiecare dată. Oamenii nu înțeleg asta, că toți artiștii au suflet, sunt oameni, au și ei probleme”, declară Leonard Iosefini, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“M-a așteptat ca să închidă ochii”

În viața fiecărui om există momente grele, dar artiștii nu au voie să-și exteriorizeze sentimentele. Fiind mereu pe scenă, publicul nu știe că pot juca și cu necazuri, dar și cu decese în familie. Anul 1994 a fost un an greu pentru cunoscutul magician. A fost anul în care tatăl sau a murit.

“Momente grele mai sunt și acum, dar unul din cele mai rele a fost atunci când m-am despărțit de tatăl meu. După spectacol mă duceam acasă în fiecare seară pentru că aveam pe cineva care avea grijă de el. Am ajuns cu mașină în fața blocului la mine și, în loc să parchez, m-am întors din drum și m-am dus la tata.

Pur și simplu așa a fost să fie, m-a așteptat ca să închidă ochii. Între noi doi a fost o relație crucială, au existat niște conexiuni extraordinare. Am simțit cu cade cerul pe mine. Și azi ma duc cu drag și plăcere la tata , avem momentele noastre de viață, de relaxare. Eu sunt un om foarte puternic, un luptător, tot ce am făcut a fost pe puterile mele”, declară marele magician, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“N-a știut niciodată ce minune a reușit să facă”

Leonard Iosefini mărturisește că, în aproape 40 de ani de carieră, au existat multe întâmplări pe scenă. Plăcute sau mai puțin plăcute, cunoscutul magician a trebuit să le depășească pe toate. De multe ori recuziterii erau cei care mai ‘stricau’ momentele. Leonard Iosefini mărturisește că un număr de magie poate fi pregătit și ani de zile.

“La un număr de magie se poate lucra mult. Femeia tăiată în 4, de exemplu, este un număr la care poți lucra ani de zile și poate să nu-ți iasă exact așa cum îți dorești. Sunt foarte multe lucruri care trebuie gândite. Dai banii, cumperi aparaturi, dispare fata. Eu mă uitam pe casete video și de acolo învățam. Mie mi-au plăcut, la magie, lucrurile rapide. Să nu stai să o lălăi mult pe scenă, cu vorbărie. Oamenii nu mai au răbdare să plimbi o cutie 7 ore pe scenă.

Am învățat un truc în care îi lua foc capul asistentei. În primul rând am luat asistenta, o găleată de gunoi, i-am pus-o în cap și am început să măsor. Am încercat să-mi imaginez cum e trucul acela. Am mers în Obor unde am cumpărat o tablă de inox și am mers la un căldărar să îmi facă o căldare cum voiam eu. Mi-a făcut una frumoasă, cu ușiță. Nu mai știu cât mi-a cerut, dar i-am dat dublu. N-a știut niciodată ce minune a reușit să facă.

Numerele de magie se pregătesc cu minuțiozitate. La un număr artistic, ce poate dura și o oră, trebuie să ai un crescendo. Eu mă raportez la ce am învățat de la tata și la ce am în cap. Când te apuci de un număr prima dată intri în discuție cu omul, mergi pe trucuri din ce în ce mai evaluate, iar la final trebuie să iasă ceva wow. Când lucrezi și vezi că oamenii vorbesc, nu sunt atenți, înseamnă că nu e ce trebuie”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Leonard Iosefini.

“Preferam să iau o notă proastă decât să tac din gură”

Marele magician recunoaște că cea mai bună ‘magie’ care i-a ieșit vreodată sunt cei doi copii ai lui. Fata are 21 de ani și băiatul 24, fiind și el un artist. Are propriul salon de tatuaje și Leonad Iosefini este foarte mândru de copiii lui. Aflăm, de asemenea, cât de grea poate fi, de cele mai multe ori, viața pe scenă.

“Am fost un copil cu bun simț, așa am fost crescut și educat de mama. Nu am fost însă nici tăntălău nici timid, am fost un tip rebel. Eram genul de om care, dacă mă nedreptățea un profesor, îi răspundeam chiar dacă știam că mă dă afară de la ore. Preferam să iau o notă proastă decât să tac din gură.

De foarte multe ori mi-am făcut fițuici, dar preferam să iau o notă mică decât să copiez. Mereu m-am gândit cum e când te prinde profesorul că tu copiezi ca un nesimțit. Nu puteam să fac asta, dar mă mai uitam cu coada ochiului la colegul de lângă mine”, mărturisește marele magician.

“Mi-am luat un frigider, 7 milioane am dat pe el”

Leonard Iosefini își amintește că, la vârsta de 11 ani, a câștigat o sumă uriașă, făcând figurație în filmul în care juca tatăl sau. De asemenea își aduce aminte ce și-a cumpărat la 17 ani , când s-a întors dintr-un turneu de la ruși.

“Primii bani i-am câștigat când eram la școală, în clasa a 5-a sau a 6-a. Tata juca într-un film și, fiind toată ziua acolo, m-au băgat și pe mine la figurație. Eram ‘coada’ lui tata și intram zilnic la filmări. La final mi-a zis tata să vin să-mi dea banii, erau vreo 5 milioane de lei pe vremea aceea. Nu mai știu ce-am făcut eu ei, cred că i-am dat mamei să aibă grijă.

Altă dată am plecat în turneu la ruși, aveam 17 ani și jumătate. Când am venit acasă cu primii bani de acolo, m-am dus la magazinul Victoria și mi-am luat un frigider ZIL. 7 milioane țin minte că am dat pe el și l-am cărat acasă cu furgoneta”, declară Leonard Iosefini, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Leo este unul singur, nu se mai naște al doilea”

Leonard Iosefini este unul din puținii magicieni care au spus, în mod public, secretele unor trucuri executate. A scos chiar și un cd despre mentalism, ca să înțeleagă toată lumea cum funcționează lucrurile. Marele magician se declară un artist și în bucătărie, iar cea mai mare captură, ca pescar, a fost un somn de 90 de kilograme.

“Eu sunt un artist și în bucătărie. Gătesc fantastic de bine și fac spectacol când tai ceapă, jonglez cu cuțitele. Sunt un tip ușor excentric și îmi place să fac orice. Leo este unul singur, nu se mai naște al doilea. De la aparatul de sudură la flex, până la vopsit și chituit mașini, știu să fac orice.

Orice ține de latura umană pentru că orice ține de calculatoare sau laptopuri nu mă pasionează. Eu sunt un om practic, tot ce fac trebuie să fac cu mâna mea. Mi-am pus singur gazon, sădesc flori. Pasiunea mea cea mai mare este pescuitul, mi-am luat de curând încă 4 mulinete. Sunt pescar de Deltă, am nevoie de bețe scurte cu fir gros. Cea mai mare captură a fost ”, mărturisește Leonard Iosefini.

“Ce văd în jur sunt răutățile oamenilor slabi”

Cunoscut de toată lumea, de la mari la mici, marele magician Leonard Iosefini este un om modest. Mărturisește că niciodată în viața lui nu s-a simțit celebru, chiar dacă unii oameni, fără să-l cunoască personal, l-au considerat un fițos. Leorand Iosefini crede că oamenii de calitate sunt oamenii modești.

“Dacă aș lua-o de la început, cu vârsta pe care o am, nu aș mai face multe lucruri. Dar fiecare greșeală e bună la timpul ei, trebuie să trecem prin ele. Greșelile ne construiesc, ne fac mai înțelepți, încet încet devenim mai buni. Ce văd în jur sunt răutățile oamenilor slabi, fără experiența vieții. Dacă o ai, te numești un om câștigat”, declară marele magician Leonard Iosefini.