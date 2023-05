Drama unei celebre cântărețe de la noi. Un cumplit accident i-a distrus viața: „Familiei i s-a spus că mă vor duce la morgă”

Povestea demnă de scenariile de film a cântăreței Ana Maria Gherman. Un șofer beat i-a schimbat complet destinul la doar 21 de ani. Medicii i-au anunțat familia că va fi dusă la morga. A scăpat și a rămas paralizată de la piept în jos, dar tragediile nu s-au terminat.

Ana Maria Gherman a povestit chinul prin care a trecut în urmă cu 10 ani

Ziua de 31 mai 2013 a fost începutul unui șir de tragedii pentru cântăreața de muzică populară Ana Maria Gherman. S-a urcat în mașină cu un prieten fără să știe că acesta este beat și au făcut accident de circulație. Starea sa a fost atât de gravă, încât familia a fost anunțată că va muri.

ADVERTISEMENT

O minune, spune ea, i-a curmat viața, dar a rămas pentru totdeauna în scaun cu rotile. „Pe 31 mai a fost accidentul, data când am fost declarată moartă. Îmi amintesc tot. Familiei i s-a spus că mă vor duce la morgă.

Aveam un cheag de sânge care urca spre inimă și nu aveau cum să-l oprească. Doar Dumnezeu știe cum cheagul nu a mai înaintat. Iar acum trăiesc. M-au operat, mi-au pus coloana la loc. Restul a ținut de Doamne-Doamne”, a declarat Ana Maria Gherman pentru

ADVERTISEMENT

Vestea că niciodată nu va putea să mai meargă a devastat-o. Dar solista și-a găsit puterea fiind atentă la suferința altora. La un moment dat, în salonul de recuperare a văzut un tânăr care nu mai vorbi deloc. Asta a motivat-o să continue lupta.

„Mă certam cu terapeuții în sală. Ei îmi ziceau să ridic greutăți doar cu două kilograme, eu voiam cu patru că-mi ziceam că așa o să mă recuperez. Și când l-am văzut pe acel băiat, am înțeles că se poate mai greu. Și i-am mulțumit lui Dumnezeu.

ADVERTISEMENT

M-am încurajat cu asta. Și susținerea celor din jur contează, dar dacă tu nu te vindeci pe sine, nu te aduni…E important să nu clacăm. Eu am rămas mai credincioasă ca înainte, cred și știu că Dumnezeu m-a ajutat, că totul e cu un scop, că poate suntem aleși”, a continuat Ana Maria Gherman.

A reușit să stea în genunchi după 10 ani

Ana Maria Gherman și-a continuat, pe cât posibil, cariera. Nu poate cânta prea mult, deoarece își pierde respirația. A scris o carte despre viața sa, denumită chiar 31 mai. Ultima dată a lucrat ca producător TV, a avut o acere cu lavandă, dar a participat și la emisiunea

ADVERTISEMENT

De Paște, însă, a trăit un miracol. „Am scos un cântec creștin. În videoclip am reușit să stau în genunchi pentru prima dată în ultimii zece ani. Nu mi-am dat seama pe moment.

ADVERTISEMENT

După am fost întrebată ce tratament am făcut, de pot sta în genunchi. În condițiile în care fizic nu pot, fiind paralizată de la piept în jos. A fost o minune mare ce s-a întâmplat în postul Paștelui”, a declarat

Ana Maria Gherman a făcut accident vascular

Cântăreața are acum un soț care o susține, dar de primul bărbat cu care s-a căsătorit a divorțat. În plus, a mai trecut printr-un accident vascular cerebral și a făcut tromboză. În ciuda condiției sale și durerilor sale, a fost dispusă să doneze piele și un rinichi victimelor de la Colectiv.

„Am avut și accident vascular, acum doi ani, am făcut și tromboză. Am luat și hepatita C din spital. Am divorțat de primul soț, m-am recăsătorit… Se pare că o dată la cinci ani, viața mă încearcă din nou.

(…) Am vrut să mi donez pielea pentru victimele din Colectiv, doar că nu a mai fost nevoie. M-am oferit de două ori și să-mi donez un rinichi. M-ar fi afectat, că urinez cu sondă, dar am auzit de o fată de 19 ani care murea dacă nu primea un rinichi. Am vrut să-i salvez viața. Mi-am zis că eu pot trăi cu un rinichi, cât o vrea domnul.

Dar pentru că am avut Hepatita C, luată la transfuzia de sânge de la accident, și am aflat de ea abia după 4 ani, nu pot dona nici măcar sânge”, a povestit Ana Maria Gherman. În plus, pe bărbatul care a adus-o în această stare, l-a iertat și l-a scăpat de închisoare. Totuși, el nu a mai căutat-o.