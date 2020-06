Drumul lui Conor McGregor de la ucenic de instalator la legendă UFC. Ce avere impresionantă a strâns irlandezul

Ştirea retragerii lui Conor McGregor din activitatea sportivă a făcut rapid înconjurul lumii. Luptătorul şi-a anunţat fanii că nu va mai intra în ring prin intermediul unui mesaj pe contul personal de Twitter. Este a treia retragere „oficială“, aşa că dubiile planează…

Povestea lui Conor McGregor, luptătorul care trebuia să fie instalator

McGregor s-a născut pe 14 iulie 1988 în Crumlin, Dublin, Irlanda. Primii paşi în sport i-a făcut în fotbal, jucând pentru Lourdes Celtic Football Club. La 12 ani, s-a apucat şi de box la o sală din apropierea casei. În 2006, s-a mutat cu familia în Lucan, Dublin, unde a devenit ucenic de… instalator. La scurt timp, însă, l-a cunoscut pe Tom Egan – cel care avea să devină primul luptător irlandez din UFC – şi au început împreună antrenamentele de MMA (arte marţiale mixte).

Conor McGregor era un anonim în 2007, când a debutat, la 18 ani, în luptele de MMA, în Dublinul natal. Primul şi ultimul meci de amatori a reprezentat şi prima victorie. L-a învins prin KO tehnic pe Kieran Campbell. După acea luptă a semnat un contract de profesionist, antrenor fiindu-i John Kavanagh, actualul preşedinte al Federaţiei Irlandeze de MMA.

„Se vedea de la început că loveşte puternic. Iar asta e greu de antrenat. Faptul că era obsesiv l-a făcut diferit de ceilalţi“, declara antrenorul lui. Tatăl lui Conor nu a fost mereu convins de capacităţile fiului: „Cu tata am avut probleme. ‘Ia-ţi un nenorocit de job. Ce faci? Nu faci nimic cu viaţa ta’, îmi spunea el. Mă întrebau ce o să fac atunci când voi pierde o luptă. Le-am zis că voi fi milionar până împlinesc 25 de ani. Tata mi-a râs în faţă. Am întârziat un an, dar am reuşit“, mărturisea McGregor mai târziu.

Debutul la profesionişti a venit pe 9 martie 2008. Victorie prin KO tehnic în runda a doua, în faţa lui Gaty Morris, la categoria uşoară. Încă un succes, de data asta contra lui Mo Taylor, şi a urmat prima înfrângere: a cedat în faţa lui Artemij Sitenkov, la categoria pană. A revenit cu victorie în faţa lui Stephen Bailey, la aceeaşi categorie, dar au apărut primele semne de întrebare. Se gândea să abandoneze. Mama sa şi antrenorul l-au convins să continue pe calea artelor marţiale.

Tot în 2008 a cunoscut-o pe Dee Devlin, iubita şi mama celor doi copii ai lui, Conor Jack Jr şi Croia, născuţi în 2017 şi 2019. „N-aş face asta(n.r. – lupte) dacă n-ar fi fost ea (n.r. – Dee). Pentru ea fac totul“, recunoştea luptătorul.

Între 2011 şi 2012, a reuşit să câştige 8 lupte consecutive, devenind campion CWFC (lupte în cuşcă) la ambele categorii, uşoară şi pană, fiind primul european care a atins această performanţă. Un mai târziu, în 2013, l-a cunoscut pe Dana White, preşedintele UFC, care i-a oferit un contract la câteva zile distanţă.

Primea ajutor de şomaj la debutul cu succes din UFC

Când a câştigat prima luptă din UFC, contra americanului Marcus Brimage, irlandezul încasa ajutor de şomaj de la stat. 188 de euro lunar. Şi-a botezat şi ambarcaţiunea cumpărată în 2017 „The 188“, pentru a-şi aminti de perioada de şomaj.

Ascensiunea în UFC a fost formidabilă. În 2016, devenea primul luptător campion UFC la două categorii diferite simultan. După cucerirea centurii de campion, s-a retras din MMA (prima retragere), începuturile lui 2017 fiind sinonime cu promovarea meciului de box cu Floyd Mayweather Jr. După luni de negocieri, lupta a avut loc pe 26 august 2017 şi s-a încheiat rău pentru irlandez. KO tehnic în runda a 10-a şi Mayweather ajungea la 50 de partide fără înfrângere.

În aprilie 2018, pierdea titlul de campion UFC la uşoară, pentru inactivitate în categorie. În octombrie, lupta contra lui Khabib Nurmagomedov pentru aceeaşi centură, dar era învins în runda a patra. În 26 martie 2019, a anunţat că se retrage din activitate (al doilea anunţ de gen), dar pe 18 ianuarie 2020, a luptat şi l-a învins pe Donal Cerrone, la semimijlocie, prin KO tehnic, după doar 40 de secunde din prima rundă, devenind primul luptător cu KO-uri la categoriile uşoară, pană şi semimijlocie.

Luptele în care a participat i-au adus grămezi de bani. Înfrângerea cu Mayweather a însemnat nu mai puţin de 85 de milioane de dolari, graţie, în special, celor 4,3 milioane de telespectatori plătitori din SUA şi 1 milion din Anglia. 30 de millioane de dolari au fost garantaţi prin prezenţă. Cu Khabib, a avut 3 milioane sigure şi un procent din suma provenită de la cei 2,4 de telespectatori pay-per-view. Totalul a fost estimat la 50 de milioane de dolari. Alte 52 de milioane a încasat din trei lupte: două cu Nate Diaz şi una cu Jose Aldo. Acestea au fost cele mai importante sume încasate, la care se adaugă şi cele de la toate celelalte înfruntări. Pentru 8 dintre meciurile lui McGregor au plătit peste 15 milioane de telespectatori:

825.000 – Mendes vs McGregor

1.200.000 – Aldo vs McGregor

1.500.000 – McGregor vs Diaz

vs Diaz 1.650.000 – Diaz vs McGregor 2

2 1.300.000 – Alvarez vs McGregor

2.400.000 – Nurmagomedov vs McGregor

1.000.000 – McGregor vs Cerrone

vs Cerrone 5.307.000 – Mayweather vs McGregor

Whiskey şi haine, afacerile de milioane

În 2018, Conor a lansat „Proper No. Twelve“, o marcă de whiskey care a înregistrat încasări de 950 de milioane de dolari în primul an. Irlandezul şi-a promovat intens brand-ul la fiecare conferinţă de presă dinaintea meciului contra lui Khabib. Numele de Proper No. Twelve (n.r. Numărul 12 cum se cuvine) provine de la adresa casei copilăriei. „Eu sunt din Crumlin, în Dublin 12. E un loc drag mie. Acolo am învăţat să lupt şi aşa am devenit ceea ce sunt astăzi“, povestea McGregor.

Înaintea luptei cu Mayweather, irlandezul a venit îmbrăcat cu un costum care a devenit celebru. La prima vedere era simplu, albastru cu dungi subţiri albe. Dar fiecare dungă era formată din literele F U C K Y O şi U, scrise pe verticala… Vă lăsam pe voi să descifraţi mesajul. 🙂

Era creaţia lui David August Heil, designer celebru care îi îmbracă pe Stallone, Will Smith sau Robert Downey Jr. În cele din urmă, Heil şi McGregor au lansat linia August McGregor care se bucură de real succes, profitul fiind estimat la 60 de milioane de euro anual.

Bad Boy veritabil

Înaintea luptei cu Nurmagomedov, în aprilie 2018, McGregor şi alte 20 de persoane au încercat să-l provoace pe Khabib, care se afla într-un autocar. Irlandezul a aruncat cu un cărucior metalic, spărgând geamul vehicului. A primit 5 zile de muncă în folosul comunităţii şi a fost obligat să meargă la şedinţe de terapie pentru controlarea furiei.

După înfrângerea în faţa aceluiaşi Khabib, în ring s-a iscat o bătaie în toată regula între McGregor şi vărul adversarului său. În cele din urmă, forurile decizionale l-au suspendat pe irlandez pentru 6 luni şi i-au dat o amendă de 38.000 de dolari.

O anume Terri Murray a susţinut că este mama fetiţei luptătorului, după ce au avut o aventură de-o noapte. Conor a negat acuzaţiile, spunând că nu el a petrecut noaptea împreună cu Terri, ci unul dintre prietenii lui. McGregor s-a arătat dispus să facă testul de paternitate.

Irlandezul a fost la un pas să fie personajul negativ din… James Bond. Producătorii filmului l-au contactat, considerând că este perfect pentru rol, mai ales că popularitatea lui era la cote maxime. Luptătorul a refuzat, preferând să se concentreze pe antrenamente.

În aprilie 2019, a lovit un bărbat de peste 50 de ani, într-un pub din Londra. După ce a recunoscut acuzaţiile a plătit o amendă de 860 de lire sterline şi şi-a cerut scuze.

În noiembrie 2017, a plătit o amendă de 400 de euro, după ce a fost prins de radar cu viteză prea mare. Un an mai târziu a repetat isprava. Amenda a fost de 1.000 de euro, plus suspendarea permisului pe 6 luni.

În martie 2019, a fost arestat în Miami după o altercaţie cu un bărbat, căruia i-a luat telefonul şi l-a spart. A fost acuzat de tâlhărie. A ieşit după câteva ore, plătind cauţinea de 5.000 de dolari. În aprilie, au apărut informaţii că bărbatul cu pricina l-ar fi acţionat în instanţă. Atât noul proces, cât şi acuzaţiile iniţiale au fost retrase de persoana cu pricina. S-a stabilit o înţelegere particulară…