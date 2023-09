„Dubla” cu Israel și Kosovo, sub lupa lui Emil Săndoi: „Ar fi fantastic! Nu sunt speranțe deșarte”

Echipa națională urmează să dea piept cu Israel și Kosvo în preliminariile Euro 2024, iar Edi Iordănescu are mare încredere în „tricolori”. Emil Săndoi a analizat în exclusivitate pentru FANATIK partidele din luna septembrie ale României, iar fostul selecționer U21 speră la maximul de puncte.

„Dubla” cu Israel și Kosovo, sub lupa lui Emil Săndoi: „Șase puncte ar fi fantastic”

Invincibilă în preliminariile Euro 2024, echipa națională privește cu optimist următoarele două partide cu contracandidatele pentru calificarea la turneul final. „Tricolori” au programat primul test din luna septembrie cu , sâmbătă, de la ora 21:45.

Emil Săndoi este de părere că rezultatele la nivel european se obțin din ce în ce mai greu pentru, însă fostul selecținer al naționalei U21 își dorește ca „tricolorii” să confirme parcursul bun. Acesta a mărturisit că România are șanse mari pentru calificarea la un turneu final aproape șapte ani.

„Ai văzut că rezultatele la nivel internațional se obțin foarte greu, s-a văzut asta la Campionatul European de tineret, a fost spuma echipelor din Europa. S-a văzut și în cupele europene, chiar dacă este Conference League sau a treia competiție ca valoare din cupele europene.

Strict referitor la dubla asta, ar fi păcat să nu se concretizeze parcursul bun pe care l-a avut națională în campania de calificare. Că sunt fluctuații de joc, asta se poate întâmpla la multe echipe. Cred că este prima dată în ultima perioadă când parcă șansele de calificare sunt mai mari decât de obicei”, a spus Emil Săndoi.

Emil Săndoi își dorește șase puncte din „dubla” cu Israel și Kosovo, însă este de părere că „tricolorii” trebuie să învingă Israel, principala contracandidată la poziția secundă. Acesta nu exclude ca elevii lui Edi Iordănescu să obțină o remiză în al doilea meci de pe Arena Națională.

„Șase puncte ar fi fantastic, deja ne-ar asigura prezența în primele două echipe, dar până la urmă eu aș fi mulțumit și cu patru puncte, patru puncte în condițiile în care am câștiga cu Israel și eventual am face un egal cu Kosovo. Aș fi mulțumit chiar și cu patru puncte, dar nu am de unde să știu cum o să se deruleze jocuri și bineînțeles mi-aș dori șase”, a declarat tehnicianul.

Emil Săndoi: „Este important grupul, Israel nu are nu știu câte individualități, jucători de super calitate”

Fostul selecționer al naționalei U21 a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că jocul colectiv poate câștiga confruntarea cu Israel. Emil Săndoi a mai spus că un eventual rezultat pozitiv pe Arena Națională le-ar putea ridica moralul „tricolorilor” pentru următoarele meciuri.

„Având în vedere că primul joc este cel cu Israel, cred că Israel rămâne principala contracandidată la calificare, obținerea unuia dintre cele două locuri care duc mai departe. Ar fi important un rezultat pozitiv pentru că după accea poți să abordezi altfel meciurile care mai rămân.

Până la urmă să știi că este adevărat, jucătorii de valoare prin sclipirile individuale pot să facă diferența, dar cred că aici vorbim de un alt nivel. Jucătorii de la alt nivel pot să facă diferența prin sclipirile lor, un nivel la care în momentul de față nu avem cum să ajungem.

Cred că la meciul acesta este important grupul, nu putem nici să spunem că Israel are nu știu câte individualități, jucători de super calitate. Este o echipă bună, din punctul acesta de vedere cred că tot prin colectivitate, discernământ, realism pe care trebuie să îl ai în timpul jocului”, a declarat Săndoi.

Emil Săndoi, despre convocările lui Edi Iordănescu: „Este normal”

nu i-a inclus pe Aurelian Chițu, Andrei Ivan și Alex Mitriță în lotul echipei naționale pentru „dubla” cu Israel și Kosovo, iar conducătorii din Bănie au ieșit la atac. Emil Săndoi a mărturisit că este normal ca acesta să selecționeze doar jucătorii care se potrivesc strategiei puse la punct.

„Fotbalul este foarte complex, sunt multe ingrediente care adunate duc la obținerea unui rezultat pozitiv sau negativ. Nu știu, nu pot să judec pentru că nu este cazul să mă bag eu și nu m-am băgat niciodată în astfel de chestii. Și eu sunt antrenor și respect munca unui antrenor de fiecare dată, nu am ieșit niciodată cu declarații care să pună în balanță dacă selecția a fost corectă sau nu.

Edi știe exact ce vrea să joace, cred că ne va împărtăși după meci strategia avută și în funcție de strategie este normal să convoce jucătorii care se potrivesc”, a declarat fostul internațional român.

Emil Săndoi își dorește să vadă echipa națională la Euro 2024 și chiar mărturisește că speranțele au crescut semnificativ față de anii precedenți. Selecționata lui Edi Iordănescu este pe poziția secundă din clasamentul grupei I cu opt puncte, unul în fața viitorilor adversari.

„Trebuie să fim optimiști, sunt optimist de fiecare dată indiferent cu cine am juca. Trebuie să ne păstrăm optimismul și speranța de fiecare dată, dar acum speranțele noastre se bazează pe ceva. Nu sunt niște speranțe așa deșarte. Toată lumea își dorește calificarea, este normal să vrem și să avem naționala României la Euro”, a mai spus tehnicianul.

Emil Săndoi: „Este important ca jucătorii români să joace în străinătate, nu să se transfere”

Emil Săndoi anunță că prezența la un turneu final ar crește șansele unor mutări în afara țării. Totuși, acesta își dorește ca internaționalii români să fie jucători de bază la formațiile din campionatele europene.

„Este important pentru că ar arăta o altă deschidere către jucătorii români. Transferuri în afara nu prea facem sau dacă facem se fac pe sume mult foarte mici în comparație cu ce se vehiculează în Europa. O prezență la un turneu final dă bine în CV-ul unui jucător.

Are expunerea asta la un turneu final, unde un scouter, conducători de club și antrenori pot să vadă calitățile jucătorului respectiv și eventual să facă demersurile necesare pentru a transfera. Este important ca jucătorii români să joace în campionate din străinătate, nu să se transfere.

Asta este important din punct de vedere individual pentru jucător, din punct de vedere al experienței de viață la un alt club. Pentru fotbalul românesc este important ca jucătorii care se transferă în străinătate să joace titular de bază la echipa care se transferă”, a încheiat Săndoi.