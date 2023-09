Edi Iordănescu explică deciziile în „cazurile” Mitriță și Ianis Hagi: „Țin la un principiu!”

La conferința de presă premergătoare meciului cu Israel, Edi Iordănescu a încercat să explice câteva din deciziile luate pentru această acțiune. De ce n-a fost convocat, de exemplu, Alexandru Mitriță

Edi Iordănescu explică cum a făcut selecția: „Ne-am uitat și la istoricul lor în tricoul echipei naționale”

Înaintea dublei cu Israel și Kosovo din preliminariile lui Euro 2024, Unele dintre numele propuse la națională și care nu se regăsesc în lot au fost cele ale lui Alexandru Mitriță, Marius Ștefănescu, Adrian Șut, Aurelian Chițu sau Roland Niczuly.

ADVERTISEMENT

„Procesul de selecție înseamnă evoluție, dezvoltare, desfășurare. Trebuie să ne uităm la multe amănunte. Dacă adunăm toți antrenorii României într-o cameră, nu știu dacă doi fac aceeași echipă. Eu înțeleg aceste observații, dar responsabilitatae e exclusiv a mea și decizia îmi aparține în totalitate.

Tatăl meu e cel mai titrat selecționer al României și dacă ne uităm pe lot, cred că și el vede diferit anumite lucruri față de mine. Însă eu sunt cel care lucrează cu echipa.

ADVERTISEMENT

Sunt foarte sigur și recunosc că erau și alte nume care se puteau afla alături de noi, dar focusul meu merge spre acest gruă. E o formă de respect pe care trebuie să o oferim pentru acești băieți.

În același timp pentru cei care au fost și pot să mai fie cu siguranță, dar e un principiu la care țin și vreau să fie viu în continuare. E adevărat că forma de moment e un element important, ținem cont și am ținut cont de asta, dar am mers și atenția mea a fost spre istoricul fiecărui jucător în tricoul echipei naționale.

ADVERTISEMENT

Am spus de la început că e o campanie scurtă, că trebuie să avem continuitate, că nu mai vreau 9-10 jucători diferiți la fiecare acțiune. Vreau un grup pe care să îl cunosc foarte bine, ei să mă cunoască foarte bine și ne-am uitat și la istoricul lor în tricoul echipei naționale.

Tot timpul i-am presat pe băieți să dea totul la club, să evolueze. Avem și noi jucători în Serie A, în La Liga, care încă nu sunt ancorați bine acolo. Să vin eu acum și să le frânez ascensiunea nu ar fi corect. Avem răbdare cu ei. Jucătorii care au trecut prin momente importante sunt ceea ce aveam nevoie acum.

Orice jucător care venea acum era un factor de risc, asta nu înseamnă că nu au ușa deschisă. Au fost schimbări puține de la o acțiune la alta, iar când au fost, au venit jucători tineri”, a declarat Edi Iordănescu, înainte de România – Israel.

ADVERTISEMENT

Despre Ianis Hagi: „Concluzia e că am acționat corect”

„Când a fost acea discuție (n.r. – scandalul cu Gică Hagi) care a luat amploare nejustificat în spațiul public pentru decizia de a nu îl convoca pe Ianis. Am considerat ca medical nu se poate înhăma la o muncă alături de echipa națională. Dacă dau timpul înapoi, iau aceeași decizie, pentru că am avut elemente pe care le-am analizat din toate unghiurile. Concluzia e că am acționat corect.

Acum e alt moment, e apt, a făcut o pregătire centralizată, nu ca acum, a făcut pasul către Primera. Am informații că e văzut bine la Alaves și va fi un jucător important pentru echipa lui. Mizeri pe spiritul lui de luptă și că poate fi un jucător valoros pentru echipa națională”, a adăugat selecționerul.

3,40 este cota EXCLUSIVĂ Casa Pariurilor pentru „X solist” la meciul România – Israel