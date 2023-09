Dumitru Buzatu i-a lăsat secretarei întreaga lui afacere pe mână. Ce relație avea tânăra Ana Maria Obreja cu baronul reținut de DNA

Ana Maria Obreja este unul dintre personajele-cheie din dosarul întocmit de Direcția Națională Anticorupție pe numele lui Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui. Ana Maria este mâna dreaptă a lui Buzatu de aproape un deceniu, iar acesta are încredere totală în ea.

Cât de puternică era secretara lui Dumitru Buzatu

Ana Maria Obreja a asistat la A, în timpul flagrantului în care șeful CJ Vaslui a fost prins luând 1,25 milioane lei mită de la un om de afaceri local. Femeia se afla într-o altă mașină, condusă de Dragoș Cazacu, . Presa locală a relatat că femeia a făcut un atac de panică și a încercat să fugă, după care a leșinat pur și simplu.

ADVERTISEMENT

Dumitru Buzatu avea încredere totală în secretara lui, iar aceasta ”îi chema la raport” pe colaboratorii șefului CJ Vaslui. Mai mult, ea își permitea să tragă la răspundere diverși directori din primărie.

Publicația a scris că înainte ca Buzatu să fi fost reținut, Ana Maria Obreja a apărut la ferma de la Cârja, acolo unde s-au dat banii de mită, și l-a certat pe Cazacu, care făcea grătarul. ”Tâmpitule, prostule, unde sunt cartofii. Nu vezi că este numai carne pe masă? Tu nu știi că eu țin post?”, i-ar fi reproșat Obreja directorului de la ”protecția copilului”.

ADVERTISEMENT

Dumitru Buzatu i-a dat asistentei ”puteri depline” în firma lui

Tot presa locală a speculat pe tema unei relații mai mult decât profesionale între Ana Maria Obreja și Dumitru Buzatu. Deși între cei doi este o diferență de ani considerabilă (ea are 30 de ani, iar el – 68), asistenta șefului CJ Vaslui a devenit nelipsită de lângă șeful ei, încă de la divorțul acestuia de senatoarea Gabriela Crețu, în 2016.

FANATIK a aflat că legătura Obreja – Buzatu este și una de afaceri. Președintele CJ Vaslui este asociat unic al societății Acip Perla SRL, înființată în aprilie 2018, care are ca obiect de activitate ”cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase”.

ADVERTISEMENT

Încă de la înființare, Buzatu a numit-o pe Ana Maria Obreja administrator cu puteri depline conferite, în firma lui. Asta înseamnă că femeia poate semna în numele lui orice fel de act și poate dispune cum vrea de bunurile și activele societății.

Ana Maria Obreja, ”băgată” de șeful ei într-o afacere de familie

Acip Perla SRL are 3 angajați și a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 340.000 de lei și un profit net de 75.000 de lei. Datoriile firmei sunt în creștere și au ajuns la 1,4 milioane lei. Societatea are sediu în localitatea vasluiană Cantalarești și are un punct de lucru în comuna Ștefan cel Mare, la 5 km de municipiul Vaslui.

Dumitru Buzatu și fiul său, Tudor, au zeci de hectare de teren în Ștefan cel Mare, dar și în alte comune din județul Vaslui. Unele dintre acestea sunt deținute de șeful consiliului județean la comun cu fosta lui soție, de care n-a apucat să-și încheie partajul.

ADVERTISEMENT

Totuși, de-a lungul timpului, cei doi au donat mai multe imobile lui Tudor Buzatu, iar acesta a înstrăinat o parte din ele. Fiul soților Buzatu este, în prezent, secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.

Ce spun procurorii DNA despre relația lui Dumitru Buzatu cu Ana Maria Obreja

Ana Maria Obreja apare și în interceptările procurorilor DNA, cel mai probabil ea urmând să fie chemată la audieri, în calitate de martor.

„La data de 10.08.2023, ora 12.21, numitul C. Valeriu este contactat telefonic de către numita Ana-Maria, secretara numitului Buzatu Dumitru, care îi transmite că a fost “căutat de șef și era urgent”, ceea ce reprezintă că președintele CJ Vaslui dorea să-i traseze noi sarcini pentru a urgenta întocmirea documentației decontului pentru SC Soragmin SRL.

La data de 10.08.2023, ora 15.49, numitul T. Cătălin Alexandru este contactat telefonic de către numita Ana-Maria, secretara numitului Buzatu Dumitru, care îi transmite că este “invitat la șef”, ceea ce reprezintă că cel dintâi trebuie să meargă la cabinetul președintelui CJ Vaslui, unde i-a trasat sarcini pentru a urgenta întocmirea documentației decontului pentru SC Soragmin SRL. (…)

La data de 14.09.2023, ora 09.35, numitul Buzatu Dumitru o contactează pe numita Ana-Maria și îi solicită să verifice în aplicația ConectX dacă documentația a ajuns la Mircea Ț. care trebuie să emită ordinele de plată”, se arată în referatul de arestare emis pe numele lui Dumitru Buzatu.

Se pare că Ana Maria Obreja era recunoscută drept mâna dreaptă a lui Dumitru Buzatu, motiv pentru care acesta ajunsese s-o răsplătească cu un salariu pe măsură. pentru serviciile sale În 2018, presa vasluiană scria că Obreja era cea mai bine plătită secretară din județ.