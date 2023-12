Dumitru Dragomir, apel către Marcel Ciolacu pentru investiții în sport: ”Cu 300 de milioane batem omenirea”

Momentan, sportul românesc este la pământ, iar gimnastele de top ale țării nici măcar nu au bani pentru a se antrena în condiții normale. În acest context, Horia Ivanovici l-a rugat să comenteze pe Mitică Dragomir situația în care se află sportul românesc și i-a cerut acestuia soluții. Oracolul FANATIK nu a stat prea mult pe gânduri și a făcut apel către Marcel Ciolacu, în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Dumitru Dragomir, apel către Marcel Ciolacu pentru investiții în sport

n-a mai fost la JO, ne-am calificat anul viitor la Olimpiadă. A făcut Federația de Gimnastică apel, nu au bani de antrenamente. După 12 ani oamenii ăia…Mitică – Ciolacu ar trebui să facă de așa natură, să dea pentru tot sportul, între 200 și 300 de milioane. Dacă dă 300 de milioane, fac pariu, că în 5-10 ani batem omenirea la sporturi.

La sporturile de echipă. Cu handbalul cădem, cu rugby am căzut, cu baschet nu ieșim în lume. Fotbalul nu mai vorbesc, ei cred că dacă ne-am calificat în grupa asta ușoară suntem campionii lumii.

E de felicitat, dar să nu ne batem cu pumnul în piept. Eu cred, dar asta nu ministrul sportului, am avut unul singur în ultimii 30 de ani, pe Antonescu. Restul au fost băgători de seamă, a mai fost unul un an așa”, a explicat Dumitru Dragomir.

România a fost șantajată să între în NATO și UE, crede Dragomir

Mitică Dragomir , subiectul său preferat. A făcut dezvăluiri de senzație, din spatele ușilor închise. Așadar, fanii lui Mitică Dragomir au aflat că țara noastră a fost șantajată să intre în UE și NATO. Din păcate, România a regresat 20 de ani, așadar loc de evoluție ar fi, crede fostul șef LPF.

”Băi Horia, țara noastră a dat înapoi cu 20 de ani, nu a avansat. În ultimii ani ce am făcut, am împrumutat peste 100 de miliarde de dolari. Copiii tăi și nepoții mei plătesc astea. Am împrumutat și am trăit numai din vânzarea instituțiilor făcute de Ceaușescu. Suntem tâmpiți, noi avem să dăm îngrășăminte la toată Europa, că e gazul scump ținem închis. Să nu mai luăm otrava Germaniei, pe care ne-o bagă pe gât.

Noi am fost șantajați, am stat de vorbă cu Adrian Năstase, minte luminată. Nu intram niciodată în comunitatea europeană, în NATO, nimic, decât șantajați. De asta își bate Austria joc de noi. E bătaie de joc, asta înseamnă ce ne-au făcut. Fotbalul n-a primit de 33 de ani niciun leu de la Guvern. Oricum, eu am vorbit cu doamna Lipă și am înțeles că nu ar fi suferit de lipsă de fonduri neapărat, ci de lipsă de organizare, prostie”, a mai transmis Mitică Dragomir.

