După 12 ani de căsnicie cu Cabral, Andreea Ibacka a făcut un anunț suprinzător: “Poate că viața noastră chiar se va schimba”

Andreea și Cabral Ibacka au o căsnicie de 12 ani, iar actrița a făcut un anunț surprinzător despre relația lor. Deși au devenit părinți de două ori, cei doi încearcă să se ocupe și de relația lor.

Andreea Ibacka, anunț surprinzător după 12 ani de căsnicie cu Cabral

După 12 ani de căsnicie, au trecut prin multe schimbări. Cei doi se cunosc de 15 ani și s-au căsătorit în 2011, iar până acum au devenit părinți de două ori.

Cei doi au reușit să plece doar într-o singură vacanță împreună de când sunt părinți, iar ieșirile în oraș au devenit tot mai rare. Amândoi încearcă să mențină vie flacăra pasiunii, dar sunt conștienți că viața lor s-a schimbat mult

“Sigur că s-au schimbat foarte multe din activitățile noastre împreună. Cred că am bifat până acum o singură vacanță singuri și atunci eram gravidă, de fapt. La cinema numeri pe degete de câte ori am fost.

Dar încercăm, și mă gândesc că din toamnă începem colectivitatea și cu Tiago și poate că viața noastră chiar se va schimba”, a declarat Andreea Ibacka pentru .

Totodată, cei doi au încercat, pe cât posibil, să aibă grijă de ei. Andreea Ibacka a fost mereu atentă la imaginea ei, chiar și după ce a adus pe lume primul copil.

“Am încercat să ne vedem și de noi, ca indivizi. Eu, de exemplu, nu am renunțat niciodată să mă îngrijesc. Primele săptămâni era o provocare să mă spăl pe cap, după care am ajuns tot timpul la manichiură, la pedichiură, la epilat. Poate și prin prisma meseriei. Nu am fost o mamă care s-a delăsat în aspectele astea”, a mai spus vedeta.

Andreea Ibacka, dezvăluiri despre tensiunile din căsnicie

În cadrul aceluiași interviu, a vorbit și despre conflictele pe care cei doi le-au avut de-a lungul timpului. Actrița a recunoscut că au fost momente când și-au făcut reproșuri, mai ales după nașterea primului copil.

“Am avut răbdare până acum și nu ne-am scos ochii. Mai mult, acum, la al doilea copil, am fost mai înțelepți. Poate că la primul ne-am mai scos ochii. Sau eu lui, să zicem…

Pentru că ai senzația că bărbatul își ia niște libertăți atunci când merge la muncă. El se duce la muncă pentru că este responsabilitatea și datoria lui față de familie, nu neapărat că îi face o plăcere sublimă”, a adăugat Andreea Ibacka.