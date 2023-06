După 4 ani de mariaj cu Virgil, Adelina Pestrițu a făcut anunțul: “Fără regret”

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au 4 ani de mariaj, iar vedeta a făcut un anunț. Bruneta are în continuare grijă de aspectul fizic, dar recunoaște că are și pofte “vinovate” uneori.

Adelina Pestrițu, anunț după 4 ani de mariaj cu Virgil

Creatoarea de conținut este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc mai ales datorită aspectului fizic, pe care și l-a menținut chiar și după ce a născut-o pe Zenaida.

sunt căsătoriți de 4 ani și formează unul dintre cele mai apreciate cupluri. Sunt împreună din 2017, iar în 2018 a venit pe lume fetița lor. Bruneta are în continuare grijă de ea și merge regulat la tratamente de înfrumusețare.

După ce a adus-o pe lume pe fiica ei, vedeta a început să aibă celulită și vergeturi, însă încearcă să mențină un stil de viață sănătos pentru a-și remodela corpul.

În plus, vedeta recunoaște că are o plăcere vinovată, și anume ciocolata, dar nu îi pare rău că are asemenea pofte. Adelina Pestrițu face mișcare și urmează diverse tratamente, așa că poate consuma regulat dulciuri.

“Cine nu are celulită sau vergeturi, în ziua de astăzi? Vergeturile rămâi cu ele după naștere. Nu ține neapărat numai de noi acest aspect. Unul dintre factorii cei mai importanți e alimentația, apoi mișcarea pe care o facem sau nu o prea facem!

Acum însă, în 2023, avem la dispoziție aparatură ultra-performantă, care ne ajută să scăpam de celulită, vergeturi și să ne remodelăm corpul, în așa fel încât să arătăm perfect.

Tocmai ce am terminat o ciocolată mare XXL, am mâncat-o cu mare poftă și fără regret. Eu tocmai de asta merg la sală, de asta vin la tratamente, ca să pot să mănânc dulciuri, să nu devin frustrată! Vreau să pot să mănânc tot ce-mi doresc!”, a declarat vedeta pentru .

Fiica Adelinei Pestrițu va împlini 5 ani

Adelina Pestrițu și soțul ei se ocupă de organizarea unei petreceri pentru , care va împlini 5 ani la începutul lunii august. Cei doi încă nu s-au gândit la cadoul pe care îl vor cumpăra pentru micuță, dar vor să-i organizeze o petrecere de care să se bucure din plin. După aceea, cei trei vor pleca în vacanță.

“Vreau să-i facem o petrecere de vis, încă nu știu ce cadou îi cumpărăm. Ea nu mi-a cerut nimic. După aceea, vom pleca toți trei în vacanță în America”, a mai spus creatoarea de conținut pentru sursa citată.