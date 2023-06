După 8 ani de mariaj cu Adi Sînă, Anca Serea a făcut anunțul: “Chiar nu am motive”

Anca Serea a vorbit despre relația cu Adi Sînă, după 8 ani de mariaj. Cei doi au șase copii și nu este deloc ușor, însă reușesc cu succes să se ocupe de familia lor.

Ce a anunțat Anca Serea după 8 ani de mariaj cu Adi Sînă

Căsătoriți de opt ani, Anca Serea și Adi Sînă formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună patru copii, iar fosta prezentatoare TV mai are alți doi din prima căsnicie.

ADVERTISEMENT

Deși nu este deloc ușoară, Anca Serea a dezvăluit că nu a avut niciodată un moment în care a simțit că nu mai poate. Mama ei o ajută de multe ori cu copiii.

Atunci când a avut parte de momente mai grele, a fost vorba doar despre sănătate. Vedeta se simte mai bine acum și chiar a început să facă exerciții fizice.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

“Nu am avut așa momente, doar când au fost legate de sănătate, dar eu sunt un om foarte puternic în general și optimist, atâta timp cât îi am pe copii și familia și mi-e mama sănătoasă, chiar nu am motive, doar legate de sănătate, sincer.

Acum sunt bine, îmi iau tratamentul, am început să fac și sport și sunt foarte fericită că nu mă mai mișcasem de foarte mulți ani. Sunt bine”, a declarat Anca Serea pentru .

ADVERTISEMENT

Întrebată dacă își dorește și al șaptelea copil, Anca Serea a spus că soțul ei mai are o speranță. Momentan însă, nu se pune problema să devină părinți din nou.

Ce spune Anca Serea despre zvonurile divorțului de Adi Sînă

Cu ceva timp în urmă, în spațiul public au apărut , însă vedeta a infirmat zvonurile.

ADVERTISEMENT

Fosta prezentatoare a spus că cei doi formează o familie normală și că au avut parte atât de momente bune, cât și de greutăți. Au mai existat certuri între ei, însă nu au de gând să se separe.

ADVERTISEMENT

“Noi suntem o familie absolut normală, cu bune și cu rele, știu că s-a speculat că am vrea să divorțăm, dar nu, chiar au preluat dintr-un context total aiurea.

Eu am zis că ne-am gândit de multe ori și ne-am certat și ne-am gândit că nu o să mai fim împreună, dar nu o să se întâmple asta niciodată”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

Soția lui Adi Sînă a mai spus că nu există o anumită rețetă a căsniciei perfecte. Important este să existe iubire și atracție, dar și momente în care cei doi petrec timp împreună, fără copii.

“(…) Suntem oameni cu bune și cu rele, cred că foarte multă toleranță, categoric iubire și atracție pe care trebuie să le menții indiferent de numărul copiilor, faptul că mai plecăm și noi într-o mică vacanță și acolo chiar simțim că ne unim și ne sudăm și mai bine și înțelepciune care vine o dată cu vârsta”, a adăugat ea.

Totodată, Anca Serea a mai precizat că amândoi trebuie să aibă mai multă răbdare unul cu celălalt. Amândoi sunt diferiți și ar trebui să-și accepte diferențele, după cum a mai spus vedeta.

Din moment ce cântărețul este mai mult plecat, Anca Serea este cea care se ocupă mai mult de copii. Vedeta își dorește tot ce e mai bun pentru ei și se ocupă de educația lor.