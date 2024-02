După ani de la despărțire, Cici de la Sistem explică de ce au renunțat la cea mai bună voce a formației. Bonus: de ce Eurovisionul nu mai valorează nimic în România.

Chiar dacă în 2005 Luminița Anghel cu Sistem ieșeau pe locul 3, Ciprian Rogojan dezvăluie că nicio formație din România nu mai este interesată să participle la Eurovision.

De ce nu a mai fost Alexandra Ungureanu vocea Sistem

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Ciprian Rogojan sau Cici de la Sistem recunoaște că nu ar mai face niciodată greșeala să intre în politică. Aflăm de ce s-a destrămat poate cea mai bună formație de percuție din România și de ce nu a mai continuat colaborarea cu Alexandra Ungureanu. Cici de la Sistem ne spune cum și-a reîntâlnit, după 30 de ani, iubirea din tinerețe și ne dezvăluie cea mai mare drama trăită, moartea mamei lui.

ADVERTISEMENT

Cici de la Sistem: “Școala românească de teatru era o școală importantă”

Ești Manager-Director General al teatrului muzical Ambasadorii. Cum te simți în această postură, câte lucruri ai de rezolvat în fiecare zi?

– În primul rând, un manager trebuie să aibă abilități de comunicare, să vorbească zilnic cu echipa și să fie foarte atent la solicitările publicului. De regulă, am o abordare flexibilă pentru adaptarea spectacolelor. Sunt deschis la foarte multe colaborări, idei, concepte noi, dar decizia este luată tot de către manager. Cred că trebuie să-i întrebați pe colegii mei dacă am calități de organizator, dacă motivez echipa și dacă aduc un plus creativității. Întotdeauna am un ochi atent care observă orice detaliu.

ADVERTISEMENT

Adevărul despre Eurovision: “Nu mai reprezintă un interes pentru nicio formație”

Alături de Luminița Anghel și Cristi Faur ai câștigat, în 2005, bronzul la Eurovision. A fost o premieră pentru România, nu s-a mai întâmplat.

– Așa este, nu s-a mai întâmplat. Și nici nu o să se întâmple în viitorul apropiat. O spun pentru că nu mai reprezintă un interes pentru nicio formație , dar nici pentru cei implicați. Drept dovadă că în acest an nu mai există nicio selecție, prin urmare România nu o să aibă niciun reprezentant.

ADVERTISEMENT

Ai crezut, și pentru o clipă, că vă veți clasa între primii trei?

– Întotdeauna cred în mine, în potențialul oamenilor cu care lucrez, de aceea întotdeauna cred în echipă. Sunt un om de echipă, un om conștient că, fără echipă, nu faci nimic. Da, am crezut că ne vom clasa primii. Așa ne dădeau toate statisticile, favoriți.

Sistem, o trupă inegalabilă de percuție. Cui i-a venit ideea, cum v-ați adunat atâtea talente?

– Ideea a fost exclusiv a formației Sistem. Fiecare am pus umărul la ridicarea aceste trupe, la concept și totul s-a născut în Cluj Napoca. Acolo unde toți membrii trupei Sistem eram colegi la Academia de Muzică Gh. Dima.

ADVERTISEMENT

Colaborarea cu Alexandra Ungureanu

Alexandra Ungureanu, artista care a dat vocea Sistem. Cum a început colaborarea?

– a venit la propunerea CEO Roton, Cătălin Muraru, deoarece noi începusem un contract cu casa de discuri Roton.

Cum s-a făcut de n-ați mai promovat-o și cum v-ați despărțit? Părea rețeta unui succes de lungă durată.

– Promovare există atâta timp cât ai piesă în playlist la radiourile comerciale, dar la noi nu mai este cazul. Poate la radio nostalgia (râde, n. red.).

Până la urmă de ce s-a destrămat trupa Sistem?

– Pur și simplu.

“Am avut o perioadă de 4 ani în care mi-a lipsit scena”

Cel mai tânăr senator din România. Cum s-a întâmplat? Cum ai reușit să împaci muzica cu politică?

– Din momentul în care am intrat în politică nu prea s-a mai împăcat muzica cu ce făceam. Am avut o perioadă de 4 ani în care mi-a lipsit scena, dar recuperez acum din plin.

Actuala soție, iubita de acum 30 de ani

Te-ai căsătorit, în 2022, cu femeia pe care ai iubit-o acum 30 de ani. Cum te simți făcând parte dintr-o poveste aproape incredibilă?

– Așa a vrut Dumnezeu! Mă simt un om împlinit, fericit. Dacă ar trebui să mai trec încă o dată prin toate încercările vieții doar pentru , nu mi-ar părea rău nicio clipă.

Îți mai aduci aminte când ai văzut-o prima oară pe Alina, acum 30 de ani?

– Îmi aduc aminte că eram în Năvodari, în spatele unei căsuțe de lemn după un concert de-al meu, la umbra unui copac. Pe vremea aceea cântam în trupa The new Beatles de la Palatul Pionierilor.

Cum ați reușit să vă reapropiați, după atâția ani?

– Fără să avem prieteni comuni, fără să ne învârtim în aceleași cercuri, ne-am întâlnit la semafor în Piața Romană. De acolo a început totul.

“Cred că și un bărbat poate să crească un copil”

Cum este tăticul Ciprian? Cum erai când Luca Mihai era mititel? Relaxat, panicat?

– Tăticul Ciprian este cel mai cool. Nu m-am panicat niciodată deoarece cred că și un bărbat poate să crească un copil. M-am implicat de la prima băiță până în prezent.

Îți mai aduci aminte, în copilăria lui, când te-ai speriat cel mai tare?

– A fost un moment în care el stătea lipit de piciorul meu într-un mall din capitală, iar eu mă uitam peste tot în zare crezând că l-am pierdut. Au fost câteva secunde de panică. CEA MAI MARE PANICĂ!!!

Și Alina are un băiat, tot Luca Mihai îl cheamă. Cum se înțeleg frații vitregi?

– Nu îmi place cum sună ‘vitreg’. Ei sunt foarte funny, fiecare are pasiunile lui. Luca cel mare este pasionat de Formula1 și are rezultate foarte bune. Luca mic este foarte talentat la tenis de câmp, la fel și el cu rezultate foarte bune.

Ciprian ‘Cici’ Rogojan, amintiri din copilărie

Apropo de copilași, cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mic?

– Am avut o copilărie frumoasă, o copilărie pe care, din păcate, copiii noștri nu o au. În fiecare vară mergeam la țară și umblam de dimineață până seara pe toate ulițele desculți. Participam la toate muncile câmpului și mergeam să duc bivolii pe câmp la păscut, dar mergeam călare pe ei (râde, n. red.).

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-În liceu m-am îndrăgostit de o flautistă din Bistrița-Prundul Bârgăului. Știu că m-am dus cu trenul până la ea acasă și m-au primit tare fain părinții ei. Cred că eu eram mai mult îndrăgostit de ea (râde).

Primii bani câștigați: “Lucram într-un depozit de bere, stivuiam lăzile”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii bani i-am câștigat lucrând într-un depozit de bere, stivuiam lăzile. Era depozitul tatălui meu. În urmă câștigării unui premiu la olimpiada de muzică am primit, din partea municipalității Baia Mare, o excursie în Marea Britanie și în Scoția. Normal că aveam nevoie de bani de buzunar. Atunci tatăl meu mi-a propus să mă angajeze o lună la depozit, încărcător-descărcător pe stivuitor, dar le mai aranjam și cu mâna. Munceam cot la cot cu muncitorii, dar am fost plătit exact cu cât îmi doream eu. Nici foarte mult, dar nici foarte puțin.

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Foarte mult. Mai ales de când ai copii, vrei nu vrei, te apuci. Cel mai bine îmi iese gulașul din carne de vită. Mai am, însă, un preparat mai soft, rigatoni a la vodka con salsicia. Mă pricep și chiar mă relaxează foarte mult.

Cea mai mare pierdere: “Dumnezeu a ales să se stingă în brațele mele”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

-Pierdera mamei. Aveam 21 de ani și am simțit că mi-am pierdut echilibrul. Ea a fost un reper în viața mea, am fost foarte apropiați. Probabil de aceea a ales Dumnezeu să se stingă în brațele mele. Am trecut mai de parte cu multă credință, cu rugăciune și pot să spun că m-a ajutat foarte mult scena, concertele.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Niciodată, dar niciodată!

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Niciodată să nu spui niciodată, dar știu că n-aș mai face politică. Nu mi-a adus nimic bun.