După ce a fost atacată de sora ei, Oana Roman a făcut un anunț surprinzător: ”Nu se va întâmpla niciodată”

După ce a fost , Oana Roman a făcut un anunț surprinzător: „Nu se va întâmpla niciodată”. Influencerița a realizat un videoclip în care dă cărțile pe față legat de scandalul cu creatoarea de modă.

După acuzațiile lansate de Catinca, Oana Roman vine cu o neașteptată. Vedeta a spus ce nu va face niciodată, dorind să facă lumină în disputa aprinsă pe care o are cu ruda sa. Șatena a simțit nevoia să lămurească anumite lucruri.

Crede într-o oarecare măsură că lucrurile se vor rezolva de la sine dacă alege să tacă, însă nu vede să se întâmple acest lucru prea curând. Influencerița nu dorește ca oamenii să rămână cu anumite impresii despre ea.

„Pentru că viața și activitatea mea este cu public și pentru public, trebuie să lămuresc lucruri. Nu mi s-au făcut afaceri, nu mi s-au dat spații, nu mi s-au cumpărat mașini, nu mi s-a plătit niciodată nicio datorie.

A început să nu mă mai deranjeze faptul că apar oameni la televizor și comentează despre mine, chiar dacă sunt din familia mea, lucru pe care eu nu l-am făcut niciodată. Și eu poate când eram copil m-am simțit nedreptățită.

Poate și eu atunci când eram copil, fiind cea mai mică din familie am simțit că alții au voie tot și eu, fiind cea mai mică din familie nu am voie absolut nimic. Am tăcut și am înghițit foarte mulți ani, foarte multe lucruri.

Ambiția mea cea mai mare a fost să cresc și să arăt că pot. Mi-am dorit să fac lucruri ca să le dau peste nas, recunosc, și da, mi-am dorit să reușesc, să am o casă frumoasă, mai mare decât au avut ei vreodată.

Mi-am dorit să am haine frumoase, mi-am dorit să am o familie și un copil minunat și da, am reușit și am făcut-o singură”, a spus Oana Roman în videoclipul publicat pe pagina personală de .

Oana Roman, deranjată de acuzațiile surorii sale

Oana Roman este tot mai deranjată de acuzațiile surorii sale cu care nu s-a mai întâlnit de circa un an. Vedeta și Catinca nu mai comunică de o perioadă destul de lungă, ultima oară vorbind prin intermediul unui amic comun.

Mai mult decât atât, vedeta a mai subliniat că a primit moștenire de la părinții săi un apartament și că niciodată nu s-a plâns că nu i s-a oferit mai mult. Totodată, influencerița susține că nu va exista o împăcare cu sora sa mai mare prea curând.

„A spus că eu sunt bolnavă psihic și că mint, și că exagerez. După care au venit și au spus: vai, dar eu îmi doresc o reconciliere. Păi dacă ești normal la cap, nu ai cum să îți dorești o reconciliere după ce ți-ai călcat în picioare public un membru al familiei.

Lucrul ăsta nu se va întâmpla niciodată și vreau să țineți minte bine lucrul acesta. Nu se va întâmpla niciodată”, a mai completat Oana Roman în social media care spune că a tăcut zeci de ani.