După Dawa și Bouhenna, la FCSB mai vine încă un fundaș central. De ce nu a fost ofertat Jefte Betancor

Totodată, MM Stoica spune că a văzut declarațiile făcute de FANATIK, în care confirmă plecarea lui Dawa, însă jucătorul nu încă nu a semnat deocamdată contractul cu „roș-albaștrii”..

După Dawa și Bouhenna, la FCSB mai vine încă un fundaș central

FCSB se întărește în defensivă pentru următorul sezon, iar după Rachid Bouhenna și Joyskim Dawa, FANATIK, vicecampioana României va mai aduce un fundaș central.

ADVERTISEMENT

„Bouhenna a semnat cu noi, mâine îl prezentăm. Am vrut să-l luăm de când era la Sepsi, mi-a plăcut mult, avea clauză de 150.000 de euro.

Am vorbit cu impresarul lui, mi-a zis să mai stăm că în vară rămâne liber de contract. După, am aflat că a semnat cu CFR Cluj, fiind semnat încă din perioada lui Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

A jucat cu Șumudică, dar cu Dan Petrescu nu, pentru că știu ce își dorește Petrescu de la un fundaș central, de-asta joacă Graovac și Burcă.

Avem încredere în el, va fi un jucător care ne va ajuta mult”, a mai spus MM Stoica, la TV .

ADVERTISEMENT

„De Dawa nu mă ocup eu! Dacă nu semnează, aducem doi fundași centrali!”

„Se vorbește de Dawa, nu mă ocup eu, eu m-am ocupat de Bouhenna. Valeriu Iftime a spus că a semnat, jucătorul încă nu a semnat, dacă nu va semna, vom lua doi fundași centrali. Dacă vine Dawa, oricum mai luăm un fundaș central.

Restul variantelor sunt fundași centrali din străinătate. Am mai explicat o dată, e o chestie de politică, noi avem încredere mare în Tănase, Coman, Olaru și Octavian Popescu.

ADVERTISEMENT

Puteam face o ofertă la Jefte, dar nu am vrut să facem. Eu știam că e 500.000 de euro, Gigi înclina spre el, eu nu am înclinat sub nicio formă”, a .

ADVERTISEMENT

„Nu avem nicio ofertă pentru niciun jucător, nu prea se fac oferte. Noi vindem foarte scump. Nimeni nu vine să cumpere de 10-15 milioane de euro așa, oricum. De regulă, transferurile se fac în luna august.

Mie nu-mi plac meciurile în cantonamente, cu o zi înainte trebuie să îți pregătești jucătorii. Dacă găseam cum am găsit în 2018 să jucăm cu Ajax, Brugge și PAOK merita, acum nu merită. Mai bine jucăm cu o echipă de Conference League din Moldova”, a mai spus managerul general al „roș-albaștrilor”.