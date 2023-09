După mai bine de 10 ani de la nunta cu Viorel Lis, Oana Lis a făcut anunțul: ”Vreau liniște”

Oana Lis este un personaj foarte cunoscut în lumea mondenă și, deși în ultimii ani i s-au rărit aparițiile la TV, este foarte activă pe rețelele de socializare. Prin intermediul Facebook-ului sau al Instagramului, soția lui Viorel Lis își menține fanii la curent cu viața personală și profesională.

Ce a postat Oana Lis pe rețelele de socializare

Oana Lis și-a împărtășit dorințele pe care le are, odată cu sosirea toamnei. Este bine cunoscut faptul că de ceva timp . Fostul edil al Capitalei stă mai mult la pat, din cauză că se deplasează cu dificultate, iar anul trecut a fost operat la inimă.

Oana Lis a mărturisit că vrea să aibă sănătate și liniște în următoarea perioadă. Nimic mai mult, deoarece acestea două îi sunt suficiente. De altfel, o încântă și prezența celor dragi lângă ea, pe care la fel vrea să-i vadă, sănătoși și liniștiți.

”De la tine, draga Septembrie, vreau sănătate și liniște. Mă mulțumesc cu puțin și-mi este de ajuns să-i am alături pe cei dragi, să-i știu sănătoși și să-i văd fericiți. Dacă îmi oferi aceste lucruri, atunci am tot ceea ce contează!”, a transmis Oana Lis.

Oana Lis, diagnosticată cu cancer de piele

În primăvară Oana Lis a surprins multă lume după ce S-a întâmplat în timpul unui control de rutină, iar simptome nu a avut. În schimb, a avut o pată pe corp, de doi ani, pe care a tot ignorat-o.

”(…) Acum o lună (februarie, n.r) am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele. Practic nu aveam niciun simptom. Am zis să îmi fac si eu analizele și am luat-o așa de la ginecolog, dermatolog. Știind că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să-mi fac și eu analizele”, a spus Oana Lis în emisiunea ”La Măruță”.

După ce i-au descoperit pata, medicii i-au sugerat Oanei Lis să se opereze, iar vedeta nu a stat deloc pe gânduri. Nu a dorit să spună de la început lumii întregi că suferă de o boală gravă. Astfel, doar apropiații au știut de afecțiunea ei și i-au sărit în ajutor.

”Doar persoanele apropiate au știut (…) Aveam o pată de doi ani. Am mai fost la control cu ea și am văzut că s-a mărit, deși m-am dat cu creme. Ea nu a dipărut, dar într-un fel mă și obișnuisem cu ea, eu fiind cu pielea albă, cu pistrui.

Mi s-a părut ceva ciudat și am mers la spital și mi s-a spus că este carcinom și că este periculos. Este un carcinom malign. Am vorbit doar cu câteva persoane. Atunci când am o problemă mă concentrez foarte mult pe soluții”, a mai detaliat Oana Lis.