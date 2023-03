Oana Lis, diagnosticată cu cancer: „Nu aveam niciun simptom”! Cum se simte vedeta acum

Oana Lis, singurul sprijin al lui Viorel Lis, a fost diagnosticată cu o formă de cancer de piele. Abia acum, după o lună după ce a primit vestea tulburătoare și a trecut printr-o intervenție chirurgicală, a făcut public totul.

, însă pentru ea, ultima lună, nu a fost chiar una de sărbătoare. În premieră, în emisiunea La Măruță, difuzată pe Pro TV, soția lui Viorel Lis a dezvăluit că a fost diagnosticată cu o formă de cancer de piele.

„Nu pot să zic că sunt de nota 10, în cea mai bună formă. Nu am vorbit pe internet. Acum o lună am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele. Nu aveam niciun simptom. Știind că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să-mi fac și eu analizele.

Eu aveam o pată. O aveam de doi ani de zile și am văzut că s-a mărit. Nu m-am dat cu creme, nu a dispărut, dar mă și obișnuisem cu ea. Mi se părea ceva ciudat și mi s-a spus că este periculos, că trebuie să fac o biopsie. Este un carcinom malign”, a povestit

Oana Lis s-a operat în secret

Doar câteva dintre cele mai apropiate persoane au știut că Oana Lis a fost diagnosticată cu cancer. Vedeta s-a operat deja și recunoaște că este prima intervenție chirurgicală la care a fost supusă, în afară de cea de apendicită.

Mai mult, Oana Lis a dezvăluit că a fost de una singură la clinică, deoarece nu avea cine să o însoțească. Soția fostului edil a mărturisit că, din cauza măștii sale de femeie puternică, apropiații consideră că nu are nevoie de ajutor, lucru care nu e întotdeauna valabil.

„Nu am vorbit decât cu câteva persoane. A fost perioadă destul de grea. Încă mai am niște dureri după intervenție. Acum realizez. Eu n-am avut nicio operație până acum, decât cea de apendicită. Am 44 de ani.

Viorel stând acasă, în ziua în care am fost la clinică nu puteam să conduc, m-am întors cu taxi. Și oamenii puternici au nevoie de sprijin. În ultimele trei săptămâni, pare că eram foarte fericită și foarte veselă. Am vrut să nu spun nimănui decât abia acum, când sunt cât de cât ok.

Nu sunt puternică mereu. Am momente în care cad, în care plâng. Am și eu nevoie de o îmbrățișare, să mă întrebi ce fac, să mergi cu mine la doctor. În fiecare zi luna asta m-am rugat”, a dezvăluit Oana Lis, după ce a fost diagnosticată cu cancer.

Oana Lis, mesaj pentru public: „Să mergem la medic!”

Motivul pentru care Oana Lis s-a hotărât să vorbească despre boala nemiloasă cu care s-a confruntat a fost pentru că și-a dorit să tragă un semnal de alarmă: „Haideți să mergem la medic! (…) Eu 90% dintre analize mi le-am făcut gratis. Cât avem bani de anumite lucruri, sănătatea trebuie să fie importantă. Mai ales când ai grijă de altcineva, uiți să ai grijă de tine”.