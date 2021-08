După o perioadă grea, Magda Vasiliu are motive să zâmbească: ”Îi iese foarte bine”

Retrasă din fața camerelor de luat vederi din cauza bolii cumplite de care a suferit fiul ei, trecută prin cel de-al treilea divorț, Magda Vasiliu a avut ocazia, pe 19 august, să zâmbească din nou.

Magda Vasiliu zâmbește din nou

are motive să sărbătorească, mai ales că zilele trecute a fost ziua de naștere a mamei sale, Maria, femeia împlinind respectabila vârstă de 73 de ani.

Din acest motiv, fosta prezentatoare TV a dorit să îi transmită un mesaj prin care, pe lângă urările de viață lungă, să îi transmită, și public, ceea ce și-ar dori de la ea, Magda Vasiliu încercând, pare-se, de ceva vreme deja, să o convingă pe cea care i-a dat viață să se mute alături de ea, în Italia.

”Azi (19 august, n. red.) e ziua mamei mele, Maria. 73 de ani pe care nu-i arata si pe care, mai ales, nu-i simte. Mi-o aduc aminte din copilarie cu tocuri inalte, parfumuri bune si un machiaj mereu discret. A fost profesor de limba romana si franceza, m-a obligat prin diverse metode sa invat, desi foarte studioasa n-am fost eu??. Iubeste animalele, teatrul, opera, cartile, florile si inghetata. Acum, la 73 de ani impliniti astazi, recapituleaza constiincioasa italiana studiata in facultate. Si ii iese foarte bine. Asta pentru ca ne tot viziteaza de cativa ani, iar eu sper s-o pot convinge sa vina de tot in Italia. Dar, fiind Leu, nu se lasa convinsa prea usor”, a notat Magda Vasiliu pe Facebook.

Magda Vasiliu a renunțat la carieră pentru copil

Magda Vasiliu a cunoscut celebritatea în România ca prezentatoare TV, reușind, ani la rândul, să fie prezentă pe micul ecran și să aducă știrile în casele telespectatorilor.

Cu toate acestea, ea s-a retras din fața camerelor de luat vederi după ce fiul ei, Vlad, a fost diagnosticat cu un cancer osos, iar prezentatoarea Prima TV s-a mutat în Italia, acum cinci ani, loc în care micuțul a putut fi îngrijit mai bine.

Mai mult, tratat în Italia, fiul Magdei Vasiliu s-a recuperat, iar acum se simte mai bine, aceasta fiind, de altfel, și explicația dată de prezentatoarea tv în momentul în care a fost întrebată de ce nu s-ar mai întoarce în România.

Magda Vasiliu a trecut prin trei divorțuri

În urmă cu câteva luni, după șase ani de mariaj, , motivul fiind legat, explica prezentatoarea TV, de încercările prin care a trecut.

”Sunt o femeie singură, dar nu văd ceva senzațional în asta. La fel ca oricare alt om, nu te poți înțelege cu cineva, vine un moment când țelurile se schimbă și, probabil, când treci prin atît de multe lucruri prin care am trecut noi, se întâmplă asta. Am decis de comun acord să mergem amândoi pe drumul nostru. Este o decizie luată cu maturitate pentru că nici eu, nici fostul soț nu mai avem 20 de ani”, a dezvăluit Magda Vasiliu, la Prima Tv, în emisiunea lui Crsiti Brancu.

Iar printre încercările prin care a trecut și decizia ei fermă de a rămâne în Italia a fost fractura de femur a fiului ei, Vlad, dupăc e acesta s-a vindecat de cancerul osos de care a suferit.

”Orice mamă normală la cap, într-o situație ca a mea, nu mai ține cont de nimic și face alegerea cea mai bună pentru copilul ei, pentru familia ei. Acum, Vlad este bine și asta contează. (…) Este genul de copil care are o ambiție pe care eu nu am avut-o niciodată și este prea târziu ca să o mai am. Dar l-a și maturizat boala. Vara trecută era carne vie pe o mână, după ce a căzut cu bicicleta. Eu eram speriată, iar el, senin, îmi zicea că nu e mare lucru, că într-o săptămână îi trece”, povestea Magda Vasiliu acum câteva luni.