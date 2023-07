După Rapid, Șumudică a fost refuzat de o altă echipă din SuperLiga rămasă fără antrenor: „Vrem altceva”

Marius Șumudică a rămas liber de contract după despărțirea de Al-Raed, iar plecarea lui Adrian Mutu l-a făcut pe . Cristiano Bergodi a fost alesul conducerii. Adrian Mititelu, patronul celor de la FC U Craiova 1948, a exclus venirea lui „Șumi” în Bănie.

După Rapid, Marius Șumudică a fost refuzat de o altă echipă din SuperLiga rămasă fără antrenor: „Nu mă interesează”

FC U Craiova 1948 a rămas fără antrenor, după . Antrenorul lusitan a părăsit-o pe formația din Bănie la doar 18 zile după ce a început pregătirea alături de jucătorii olteni.

Rămasă fără antrenor înainte de prima etapă a noului sezon, Adrian Mititelu a exclus o posibilă venire a lui Marius Șumudică la FC U Craiova 1948. Patronul echipei din Bănie vrea un alt profil de antrenor.

„Nu mă interesează domnul Șumudică. Domnul Șumudică este antrenor pentru alte echipe, noi vrem alt tip de antrenor. E o situație mai aparte, eu am deja un staff tehnic care lucrează cu echipa”, a declarat Adrian Mititelu, potrivit .

Adrian Mititelu a anunțat cine se ocupă de echipă în startul sezonului: „O să fie interimar 30 de zile”

FC U Craiova 1948 debutează fără antrenor principal în noul sezon din SuperLiga. Oltenii o vor întâlni în prima etapă pe vicecampioana FCSB, duminică, 22 iulie, de la ora 21:30. În meciul cu echipa lui Gigi Becali, formația din Bănie va fi condusă de antrenorul interimar Florin Drăgan.

„Florin Drăgan (n.r. fostul secund al lui Croitoru) o să fie antrenor interimar 30 de zile și în această perioadă, poate chiar mai devreme, sper să aduc un antrenor care să se muleze pe proiectul nostru”, a mai spus Adrian Mititelu.

La finalul lunii iunie, Adrian Mititelu a dat detalii despre felul în care trebuie să arate noul antrenor de la FC U Craiova 1948. Patronul oltenilor vrea să aducă un tehnician cu licență Pro care să le dea credit interimarului Florin Drăgan și preparatorului fizic Dan Vasilică.

Adrian Mititelu, detalii despre noul antrenor de la FC U Craiova 1948: „Nu o să merg pe modelul lui Gigi Becali”

Adrian Mititelu a dat mai multe detalii despre noul antrenor de la FC U Craiova, dezvăluind ce așteptări are de la acesta. „S-a înțeles puțin greșit. Nu am greșit nimic noi, a vrut să plece și cu asta basta. Așa am convenit cu domnul Janeiro, ca doi bărbați. Mă puneți să comentez niște afirmații făcute pe o pagină de Facebook.

Să depășim momentul, pentru că ce am avut de spus, am spus. Dau credit în acest moment celor care sunt antrenorii echipei de când a plecat Croitoru. Eu am mare încredere în acești oameni și îi voi ajuta cu încă un antrenor cu licență Pro.

Echipa sub Drăgan și Vasilică au pregătit foarte bine echipa. Nu o să merg pe modelul lui Gigi Becali. Voi aduce un om licențiat, care să intre în această colectivitate. Vreau ca antrenorul să îi dea mână liberă preparatorului fizic. Guardiola nu se bagă niciodată peste preparatorul fizic. A fi preparator fizic nu e același lucru cu a fi antrenor.

Un antrenor vine cu toată echipa lui. Dar datorită situației, trebuie să vină și să colaboreze cu cei doi. Eu nu am putut să leg o echipă în acest sens, s-a ajuns la această situație mai atipică”, a mărturisit Adrian Mititelu, la TV .