Durere fără margini pentru Mihai Albu. Este vorba despre una dintre cele mai importante persoane din viața lui: „Nu este deloc bine”

Mihai Albu suferă cumplit în această perioadă deoarece mama sa, una dintre cele mai importante ființe din viața sa nu este deloc bine din punct de vedere medical. Femeia își pierde pe zi ce trece puterile.

Mihai Albu, îndurerat. Ce se întâmplă cu mama sa

Femeia, care în luna februarie a împlinit 95 de ani, este care care l-a susținut întotdeauna din toate, traversează o perioadă dificilă din punct de vedere medical.

La începutul anului, Zinaida a căzut de pe un scaun și de atunci este imobilizată la pat. Situația, însă, devine mai rea pe zi ce trece, iar designer-ul de pantofi a mărturisit că o vedete cum puterile îi scad pe măsură ce trece timpul.

A vorbit recent despre problemele cu care se confruntă mama sa. „Mama nu este deloc bine, chiar nu se simte bine. Vă dați seama că are și ea 96 de ani. Acum are tensiunea mare. Plus că nu i-a trecut nici durerea de picior, nu și-a revenit deloc”, a declarat Mihai Albu pentru

Designerul nu a reușit să-și ia fiica la el

În plan personal, lucrurile stau ceva mai bine pentru Mihai Albu. Relația cu noua sa iubită, de profesie medic chirurg, este una fericită. În schimb, acesta nu a reușit să ia la el pe Mikaela cât timp Iulia Albu este la America Express,

„Eu și iubita mea nu avem planuri pentru concediu vara aceasta. Nu știu dacă o să mergem undeva anume. Pe Mikaela am văzut-o, da, recent, chiar dacă Iulia este plecată. Programul nostru de vizită nu s-a schimbat cu nimic”, a spus Mihai Albu pentru sursa citată anterior.

Atunci când s-a aflat faptul că fosta lui soție va pleca timp de aproximativ două luni, designerul a mărturisit că speră să poate petrece mai mult timp cu fata pe care o au împreună. „Am aflat de ceva vreme că Iulia va participa la acest concurs.

Dar nu știu prea multe despre proiectul tv. Nu știu nici perioada în care se va filma. Dar, cu siguranță, dacă fiica mea va rămâne singură, am speranța că va veni la mine, cât timp Iulia va fi plecată”, a declarat Mihai Albu pentru

Iar pentru într-un interviu acordat pentru FANATIK, . „Probabil are un program deja stabilit. Mama ei nu este inconștientă să o lase singură”, ne-a mai spus Mihai Albu.