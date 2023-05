Mihai Albu, despre America Express și Iulia: „Un show pentru cei care nu au serviciu”. Ce se întâmplă cu fiica lor: ”Nu s-a stabilit”

Mihai Albu a vorbit despre participarea Iuliei la America Express și a dezvăluit, în exclusivitate, ce se va întâmpla cu fiica lor, Mikaela, pe parcursul filmărilor pentru acest show.

Mihai Albu, sincer, despre participarea Iuliei la America Express. Ce se întâmplă cu fata lor, Mikaela

Fashionista nu l-a contactat pe fostul ei soț, pentru a stabili unde va sta fetița lor pe parcursul aventurii în care vedeta s-a înhămat, la America Express.

ne-a mărturisit că și el a fost cooptat pentru un astfel de proiect tv, fără să ne spună dacă e vorba chiar de America Express, dar el a refuzat deoarece are un serviciu.

„Mama ei nu este inconștientă să o lase singură”

„Nu s-a stabilit (n.r.: unde va rămâne Mikaela în timp ce Iulia Albu va fi la America Express). Probabil că va sta și la mine, nu, nu m-a contactat. Eu am vorbit cu fetița. Mi-a zis că o să vină și pe la mine, cam așa ceva.

Probabil că va sta la bunici (n.r.: la părinții Iuliei), așa cred. Probabil are un program deja stabilit. Mama ei nu este inconștientă să o lase singură”, a declarat Mihai Albu, pentru FANATIK.

Întrebat dacă o vede departe pe Iulia Albu la America Express, având în vedere că o cunoaște foarte bine, Mihai a surprins cu răspunsul pe care ni l-a oferit. Acesta a zis că nu o mai cunoaște pe soția sa, dar crede că se va descurca foarte bine, având în vedere că

Mihai Albu, dur, despre cei care participă la America Express: „Ăsta e un show probabil pentru cei care nu au serviciu”

„Nu, nu o cunosc, nu pot să-mi dau cu părerea. Eu nu am urmărit niciodată. Nu prea știu despre ce e vorba. Are suport, pleacă cu iubitul ei, probabil că așa, în familie, o să se descurce foarte bine”, ne-a zis Mihai Albu despre cum crede că va face față Iulia provocării America Express.

Acesta a continuat spunând că și lui i s-a propus să participe într-un reality-show, însă el nu are timp pentru așa ceva. Acesta a fost un pic malițios și a spus că persoanele care participă în show-uri precum America Express nu au ocupație.

„Mi s-a propus să particip, dar nu am acceptat. Eu mă ocup cu ceva, am serviciu. Eu nu pot lipsi așa, la nesfârșit. Ăsta e un show probabil pentru aceia care nu au serviciu și au un program lejer. Au un program extraordinar de flexibil.

Eu nu am un așa un program. Cei care se ocupă… Nu vreau să fiu malițios. Cumva e o continuare a influencingului, a activității lor. Nu cred că la un asemenea show poate să participe cineva care are serviciu, care are o ocupație permanentă”, a mai spus Mihai Albu despre America Express, pentru FANATIK.

Creatorul de pantofi nu se plânge de afacere: „Lucrurile au început să se învârtă mai bine”

Creatorul de pantofi are, așadar, timpul destul de ocupat, mai ales că afacerea sa merge din ce în ce mai bine. Afaceristul ne-a mărturisit că are foarte multe cliente și din străinătate, nu doar din România.

„Lucrurile au început să se învârtă mai bine. Este ok. Suntem cu colecția primăvară-vară, a început să meargă bine. Am clienți și din afară. Am multe cliente românce, dar care sunt plecate de mult și mă cunosc.

Mi-au făcut și publicitate pe acolo. Observ, când vin comenzi pe site, nume care nu sunt românești. De unde au aflat că altfel nu se poate. Presupun că de la cunoștințele lor românce”, a încheiat Mihai Albu.