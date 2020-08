A murit! Prințesa Ardealului, sfâșiată de durere!

Săptămâna a început cum nu se putea mai prost pentru Georgiana Lobonț, una dintre cele mai cunoscute și apreciate tinere interprete de muzică populară. Bunicul Prințesei Ardealului a încetat din viață, răpus de noul coronavirus, boala care încă face ravagii atât în România, cât și în întreaga lume.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vestea este cu atât mai dureroasă cu cât medicii de la spitalul din Bistrița Năsăud îl declaraseră vindecat și părea să fi depășit momentele dificile. Calvarul a început încă din luna aprilie, când ambii bunici ai cântăreței au fost diagnosticați cu COVID-19.

Deși bunica s-a vindecat după două săptămâni de spitalizare, în cazul partenerului său lucrurile au fost ceva mai complicate. Bătrânul în vârstă de 82 de ani a trebuit să petreacă nu mai puțin de șase săptămâni pe patul de spital.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prințesa Ardealului, Georgiana Lobonț, este în doliu

A reușit să învingă virusul, însă un accident vascular cerebral suferit în weekend-ul trecut i-a fost, din păcate, fatal. Sfâșiată de durere, întreaga familie a interpretei trebuie să înceapă acum pregătirile pentru înmormântare.

Anunțul a fost făcut chiar de Georgiana, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare în memoria bunicului său. Textul vine însoțit de câteva imagini pe care Prințesa Ardealului își asigură admiratorii că le va prețui pentru totdeauna.

ADVERTISEMENT

„În amintirea bunicului nostru… Mizgan Macidon… Dumnezeu să te odihnească-n pace, bunule! Ați fost un om bun și am avut multe de învățat de la dumneavoastră. Ați fost alături de noi în toate momentele vieții noastre, mai ales ale singurului dumneavoastră nepot, Rareș, pe care l-ați crescut și l-ați educat din primele lui zile de viață, cum ați știut mai bine.

Îmi pare rău că de azi o să ne vegheați din ceruri… dar mă bucur că am reușit prin acest videoclip să vă păstrăm viu în amintirea noastră pentru totdeauna. Erați mândru de noi, de tot ce am realizat și mai ales de strănepoții, Irina și Edy. Suntem triști….Drum lin spre cer, domnule învățător!”, a scris Georgiana Lobonț pe contul său de Facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A povestit întreg calvarul prin care a trecut de când bunicii săi au fost diagnosticați cu noul coronavirus

„De sărbătorile Pascale, când i-am sunat să le urăm sărbători fericite, am fost pur și simplu șocată pentru că bunica nu mai avea putere să vorbească. Ne-am speriat foarte tare, fiind și starea de urgență și toată această nebunie cu pandemia, plus că ei sunt în vârstă, în jur de 80 de ani amândoi…

Ne-am gândit la ce-i mai rău. Am luat decizia de a suna la ambulanță, ea fiind mai apoi transportată la spital, unde i-au fost recoltate probe pentru analize. După două zile, bunica a primit rezultatele testului COVID-19. A fost confirmată pozitiv.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Atunci, în familia noastră s-a instaurat panica. Cu toții ne-am speriat pentru că nu știam ce va urma, plus că era șansa să ne contaminăm toți. Din acel moment, am intrat cu toții în autoizolare, așteptând cu sufletul la gură să aflăm dacă avem și noi simptome.

Între timp, și bunicul a fost testat, apoi confirmat. Bunica, după o săptămâna și jumătate, a fost testată de două ori negative și a fost declarată vindecată. Noi am trecut cu bine peste acele momente, neavînd niciunii dintre noi simptome, dar pot să va spun cu toată sinceritatea că am trăit cele mai negre clipe. Am fost speriați, panicați și nu ne venea să credem ce situație trăim”, a povestit, printre lacrimi, Prințesa Ardealului, într-un interviu acordat recent.