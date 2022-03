Dusan Uhrin, înainte de Dinamo – Sepsi: „Trebuie să construim o echipă pentru baraj!”

Dinamo se află pe locul 14 din Casa Pariurilor Liga 1, cu nouă puncte. Trupa din „Ștefan cel Mare” are ca obiectiv, în acest sezon, salvarea de la retrogradare.

Dusan Uhrin, înainte de Dinamo – Sepsi

Dusan Uhrin susține că a început deja să urmărească meciurile echipelor din Liga 2 pe care Dinamo le-ar putea întâlni la baraj. Acesta consideră că trebuie să fie favorită indiferent de numele adversarului pe care l-ar întâlni.

Totodată, a vorbit despre partida Dinamo – Sepsi, care va avea loc duminică, la ora 16:00.

„Toate meciurile sunt grele pentru noi. Sepsi este o echipă puternică, cu atacanți puternici, care marchează mult. Sepsi e favorită, cu siguranță. E în fața noastră și joacă bine. Trebuie să fim atenți și concentrați în defensivă.

Nu vreau să mai vorbesc despre greșeli, am văzut că în fiecare meci se întâmplă ceva. Trebuie să rezolvăm problemele și să avem încredere și să câștigăm meciurile. E foarte important să ne revenim.

Nu știu situația celor de la Gaz Metan și Academica Clinceni, dar e o veste bună. Dar la baraj va fi foarte greu. Trebuie să construim o echipă pentru baraj și să avem încredere în noi.

Am văzut deja niște meciuri din Liga 2, dar nu am început să le studiez cu atenție. Am treabă cu meciurile din Liga 1. Nu vreau să vorbesc despre baraj, dar, în mod normal, trebuie să fim favoriți.

Am venit aici să salveză Dinamo, dar echipa are multe probleme. E mai greu acum decât anul trecut. Atunci, jucătorii erau mai concentrați. Avem jucători buni, dar trebuie să dea chiar mai mult de 100%”, a declarat Dusan Uhrin, în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Sepsi Sfântu Gheorghe.