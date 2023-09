„E cel mai bun atacant pe care l-am avut în România” Bergodi, comparații Rrahmani – Koljic

. Noua achiziţie a giuleştenilor, Albion Rrahmani a marcat o “dublă”, continuându-şi forma bună în tricoul vişiniu. El a ajuns la şase goluri marcate în patru etape de SuperLiga.

„E cel mai bun atacant pe care l-am avut în România”

Cristiano Bergodi a declarat la FANATIK SUPERLIGA că , făcând o comparaţie cu vârful Universităţii Craiova, Elvir Koljic:

“Rrahmani, probabil este cel mai bun atacant pe care l-am avut în România. Se poate spune că am avut şi pe vremea când am jucat finala campionatului cu CFR Cluj, când eram la Universitatea Craiova, pe Elvir Koljic.

Un atacant extraordinar de bun. Dar, după, a venit accidentarea cu Mihalache de la Iaşi. Din păcate, nu a revenit, nu mai are încredere. Koljic este un atacant excelent, dar Rrahmani este un atacant aparte, foarte, foarte bun.

Ştie cu mingea, ştie să colaboreze, se întoarce imediat spre poartă. Şi în faţa porţii nu se panichează, are sânge rece. Un atacant cum rar găseşti. Felicitări clubului care l-a găsit şi când am fost întrebat de el, am dat o părere favorabilă.

“Este posibil ca recordul lui să fie depăşit de Rrahmani”

De la primul antrenament se vedea pe teren că este un atacant de rasă. Muriqi a dat 28 de goluri pentru naţionala din Kosovo şi este posibil ca recordul lui să fie depăşit de Rrahmani.

Poate să fie în acest sezon golgheterul campionatului românesc, cu siguranţă. Normal, acum probabil şi jucătorii adverşi o să îl analizeze mai bine şi o să îi fie mai greu, dar este un jucător cu multă calitate.

Ieri, între toţi jucătorii puternici: Mogoş, Kresic, care au jucat şi în Italia, s-a descurcat foarte bine. Şi a fost singurul atacant, nu i-a fost uşor între fundaşii centrali de la CFR Cluj”, a spus Bergodi la FANATIK SUPERLIGA.

