Albion Rrahmani a fost omul meciului pentru Rapid în victoria spectaculoasă cu CFR Cluj, scor 3-1 în meciul care a închis etapa cu numărul 10 din SuperLiga. și a egalat alți patru fotbaliști în topul marcatorilor din SuperLiga.

Rrahmani, anunț clar după Rapid – CFR Cluj 3-1: „Ne vom lupta pentru campionat”

Rrahmani a ajuns la 3 „duble” în 4 apariții pentru Rapid. Fostul atacant al celor de la Ballkani a mai înscris câte două goluri în meciurile cu FC U Craiova și Dinamo. Victoria cu CFR Cluj l-a făcut pe atacantul kosovar să se gândească la câștigarea campionatului.

„Vreau să înscriu în continuare și să-mi ajut echipa în campionat. Nu am tras așa cum trag eu de obicei, dar până la urmă am înscris (n.r. – despre al doilea gol). Asta este meseria mea, să înscriu, să trag la poartă și să dau gol.

Așa cum am spus, trebuie să marchez, de-asta sunt aici. Ne vom lupta pentru campionat și vom vedea ce se va întâmpla în următoarele meciuri”, a declarat Albion Rrahmani.

Albion Rrahmani, prima reacție după incidentele de la România – Kosovo 2-0

Albion Rrahmani a jucat 10 minute în duelul România – Kosovo, scor 2-0 în preliminariile Euro 2024. , din cauza scandărilor „Kosovo e Serbia” ale ultrașilor de la „Uniți Sub Tricolor”.

„Nu știu ce să spun, sunt chestii de natură politic, nu aș vrea să vorbesc despre acest subiect. Sunt fotbalist profesionist, eu îmi fac meseria. Am intrat la vestiare, arbitrul a spus că ne întoarcem și ne-am întors. Sper ca în meciurile următoare să câștigăm”, a spus Albion Rrahmani.

Claudiu Petrila, sincer după ce a marcat împotriva fostei echipe: „E un sentiment frumos”

Claudiu Petrila a stabilit scorul final al meciului cu CFR Cluj. Fostul atacant al ardelenilor a introdus mingea în plasă după ce Rrahmani a deviat cu capul în fața porții. Petrila a ajuns la trei goluri înscrise în actuala stagiune.

„M-am bucurat că am câștigat. E un sentiment frumos când marchezi, chiar dacă am marcat împotriva fostei mele echipe. Dau totul pentru Rapid și vreau să câștig fiecare meci în parte. Ne-am motivat bine împreună cu Mister. Ne-a spus ce am greșit în prima repriză și în a doua repriză am reușit să corectăm acele greșeli.

Am jucat ce am știut și cât am putut. Am dat totul pentru Rapid și așa o să fac indiferent de adversar. Mă simt foarte bine, mi se acordă foarte multă încredere și cred că și eu la rândul meu dau această încredere. Nu știu dacă i-am surprins cu ceva (n.r. pe jucătorii lui CFR Cluj). Știau că dacă vin în Giulești trebuie să lupte pentru a câștiga. Am luptat mai mult și ne-am dorit mai mult victoria în această seară.

E o victorie foarte importantă, trei puncte care ne duc pe podium în clasament. Nu știu ce să mai zic, sunt fericit. A fost bucurie ca după oricare altă victorie. El știe foarte bine cum să ne motiveze înainte de fiecare meci (n.r. Săpunaru). S-a văzut în teren. Are foarte multe discursuri bune”, a spus Claudiu Petrila.