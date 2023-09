Cristiano Bergodi, bucuros după Rapid – CFR Cluj 3-1: „Cea mai bună repriză de când sunt aici”

Antrenorul italian și-a felicitat jucătorii pentru victorie și pentru felul în care au evoluat, spunând că fiecare fotbalist și-a respectat cu strictețe poziția din teren și rolul pe care i l-a atribuit.

Cristiano Bergodi, bucuros după Rapid – CFR Cluj

Cristiano Bergodi a fost bucuros după victoria obținută de , lăudându-și jucătorii: „Am început bine prima repriză, după ne-au dat gol și am pierdut mingi la mijlocul terenului.

Ne-au dat gol, după a fost anulat, iar ei ne-au speriat puțin. După am avut o situație în careu. A doua repriză a fost extraordinară, au fost o sumedenie de ocazii.

N-a fost o descătușare. Le-am dat puțin curaj, iar în a doua repriză am arătat extraordinar. Când ai 4-5 ocazii în 15 minute, iar portarul lor e cel mai bun jucător al meciului, pentru că n-au primit mai multe goluri, e important.

După al treilea gol marcat de Rapid, Cristiano Bergodi a alergat să-și îmbrățișeze elevii, bucurându-se și alături de fani. Ionuț Voicu, antrenorul secund al giuleștenilor, a alergat după acesta, pentru a-l scoate de pe teren, pentru a nu fi avertizat de arbitru.

În urma victoriei, Rapid se află pe locul 3 în clasament, la un punct în spatele CFR-ului și la 7 puncte în spatele FCSB-ului, liderul din SuperLiga 1. La egalitate de puncte cu Rapid se află Universitatea Craiova.

„Toți au fost foarte bine!”

„Nu trebuie să mergem mereu în față acolo, trebuie să jucăm direct de-acolo. Nu trebuie să fie o ocazie noi, o ocazie ei, pentru că atunci se poate întâmpla orice.

Toți au fost foarte bine, la fel și cei care au intrat. Dacă ar fi de evidențiat cineva e Alex Ioniță, care a arătat foarte bine, la fel și Albu. E normal că trebuie să îi felicităm, pentru că au făcut un meci extraordinar”, a .

„S-a dezvoltat un meci incredibil de frumos, noi de la începutul reprizei secunde am avut 3-4 ocazii, am ajuns ușor la poarta lor. Am avut multe ocazii, la pauză le-am spus să aibă mai mult curaj.

Simțeam că au o presiune că ei au egalat repede și că au avut un gol anulat. Cred că am făcut cea mai frumoasă repriză de când sunt eu aici. Nu știu încă ce se întâmplă cu Braun, sper că nu va fi nimic serios.

Rrahmani e unul dintre cei mai buni atacanți pe care i-am antrenat și aici, în România, și în Italia. Mă bucur mult că l-am luat noi”, a mai spus Cristiano Bergodi.