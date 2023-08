E convins că Pintilii și Charalambous vor fi dați afară de la FCSB: „Soarta lor va fi ca a lui Dică!”

Helmuth Duckadam nu îi vede bine pe Mihai Pintilii și Elias Charalambous . Ce crede fosta legendă a Stelei despre poziția ingrată în care se află cei doi antrenori.

Helmuth Duckadam e de părere că Pintilii și Charalambous vor pleca de la FCSB

Helmuth Duckadam e foarte critic : „Pentru ce să-i aprecieze, au câștigat vreun campionat, au câștigat vreo cupă? S-au calificat în grupele europene? Ce nevoie ai de aprecieri? Ca să ai aprecieri trebuie să ai rezultate”.

Eroul de la Sevilla compară situația lor cu cea a altor doi tehnicieni: „Ei nu au rezultate. Nu au reușit nici în play-off să se califice. Despre ce vorbim? Probabil că soarta lor va fi la fel ca a lui Dică și Croitoru, în următoarele etape”.

Duckadam consideră însă că Gigi Becali nu îi va da afară: „La FCSB nu ești demis, la FCSB îți dai demisia. Îți dai demisia, pleci singur la un moment dat. Toți au plecat singuri. Și Dică, și Edi Iordănescu, inclusiv eu am plecat cu demisie”.

Helmuth Duckadam știe care sunt „tehnicile” lui Gigi Becali: „Te pune în situații în care să pleci singur”

Helmuth Duckadam îl cunoaște foarte bine pe Gigi Becali și știe cum procedează el cu antrenorii: „Deci, acolo nu e problema, nu te dă nimeni afară, dar te pune în situații în care pleci singur, nu e problemă”, a spus analistul, la .

Elias Charalambous a comentat o eventuală plecare a lui Pintilii de la FCSB: „Am auzit și eu zvonuri, dar nu am fost informat, eu și Pinti vorbim zilnic, poate a fost doar o discuție. Pinti e acum în vestiar, ne pregătim de antrenament, poate au fost emoții la mijloc, dar cam atât.

A fost totul lejer, nu am vorbit ceva anume, am fost surprins cumva pentru că echipa a început foarte bine sezonul, în campionat nu am fi putut face ceva mai mult, ne-am descurcat bine, cred că munca noastră ar trebui să fie apreciată puțin mai mult”.

Mesaj pentru fanii FCSB: „Vom continua să muncim în cea mai bună formă”

Elias Charalambous s-a apărat și le-a răspuns contestatarilor: „Aud în stânga și în dreapta, sună că am făcut totul rău, cred că am făcut multe lucruri bune, cu siguranță nu suntem Dumnezeu să facem totul perfect, cu siguranță avem lucruri de îmbunătățit, considerăm că lucrăm bine și vom continua așa.

Dacă facem câteva greșeli, ele există în fotbal, așa e fotbalul, vom continua să muncim în cea mai bună formă pe care o considerăm. Echipa e foarte bine, azi suntem pe locul doi cu două meciuri în minus, dar până acum avem patru din patru, ar trebui să apreciem mai mult asta”, a spus antrenorul la conferința de presă înainte de meciul cu Poli Iași.

