E de o viață la Rapid și vrea să-și încheie cariera în Giulești: „Nu pun preț pe partea financiară”

Chiar și așa, portarul de 33 de a ani nu se gândește să plece la o altă echipă, din contră. Drăghia are în plan să se retragă de la clubul care l-a lansat în fotbalul mare.

Drăghia nu se gândește la plecare

“Te-ai vedea în altă parte? Nu dacă ți-ar spune clubul că nu mai au nevoie de tine. Să vină o ofertă, să zicem, de nerefuzat”, a fost întrebarea adresată de moderatorul emisiunii “Suflet de rapidist”, Robert Nița, lui Virgil Drăghia.

“Nu știu dacă e plauzibilă chestia asta cu oferta de nerefuzat. Sincer, nu aș mai vrea să plec acum dacă mă întrebi, chiar nu aș mai vrea să plec până termin cariera. Sunt foarte atașat aici, nu mi-am dorit niciodată, mai ales acum când mai am câțiva ani de jucat și trebuie să pun ghetele în cui”, a declarat Virgil Drăghia

Formația antrenată de Bergodi a condus atunci cu 2-0 dar s-a văzut învinsă cu scorul de 2-3. Giuleștenii au ratat astfel șansa de a trece în fața CFR-ului în clasament. Rapid a ajuns la 8 meciuri la rând fără victorie.

Drăghia este rezerva lui Horațiu Moldovan la Rapid

“Tu văzând din vestiar plecări de genul lui Rareș Ilie, Dugandzic pe niște bani mulți. Probabil la un moment dat se va întâmpla și cu Moldovan prim valoarea pe care o are. În sufletul tău nu ai simțit unele regrete? Din postura de rezervă și mai ales ca portar. E greu să visezi la fata morgana, dar tu așa, nu ai avut niște regrete?”, a întrebat Lucian Ionescu

“Nici când jucam, părinții mei m-au învățat să nu pun preț pe partea financiară, să fac ce îmi place. Și dacă fac ce îmi place o să duc o viață fericită. Și chiar nu m-am gândit la partea financiară atât de intens încât să vreau să mă îmbogățesc să ajung milionar.

Scopul meu este să am un trai decent, să am un confort și să fac ceea ce iubesc. Simt plăcerea sufletească de a merge în Giulești, la Rapid. Săpunaru a câștigat milioane de euro din fotbal și nu are mașină. Merge cu mine îl duc eu cu mașina. El nu are nici o problemă că nu are mașină și are milioane”, a declarat Virgil Drăghia.

“Tu te gândești că te angajezi la o treabă destul de grea. Dacă o să fii în echipa lui tehnică și o să fii în staff-ul lui o să faci asta cu mașina toată viața ta. O să fii între ghilimele șoferul lui Săpunaru toată viața”, a glumit Robert Niță, moment în care Virgil Drăghia a răspuns: “Nu e problemă”.

