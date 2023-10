E Ianis Hagi un decar de clasă? Adi Ilie vine cu exemplul său de la Galatasaray

În duelul României cu Andorra, scor 4-0, . Adi Ilie a venit cu exemplul personal de la Galatasaray în cazul rolului pe care mijlocașul de la Alaves îl are la echipa națională.

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Adi Ilie a venit cu exemplul personal de la Galatasaray în cazul rolului pe care îl are Ianis Hagi la echipa națională.

“Ianis a fost al doilea vârf. Aveam o chestie la Galatasaray, jucam cu Hakan Șukur vârf de atac și eu cu Hagi în spatele lui, aproape de poartă. De ce? Dacă ne lasă în benzi desfăcuți, Ianis și cu Stanciu nu au așa o viteză, cu cât îi aduci mai aproape de poartă, în linia de 16 metri, la careu, cu atât poți să câștigi meciul.

Să aibă execuții cum au avut. Ianis cu stângul și Stanciu din lovitură liberă. Nu aș spune că e un 10 (n.r. Ianis Hagi), nici eu nu am fost un 10. 10 e Hagi (n.r. Gheorghe Hagi). Dar al doilea vârf să se miște acolo între linii, să aibă o execuție de la 20 de metri.

Noi dăm primul gol din lovitură liberă și al doilea că îi sare mingea lui Ianis înapoi. Dar îi sare exact unde trebuie să o lovește perfect. După am început cu jocul să fie ok. Cu cât îi aducem pe băieții ăștia doi aproape de poartă, cum am spus și la meciul cu Belarus, cu atât avem șanse să câștigăm mai multe meciuri”, a declarat Adi Ilie.

Cine este liderul echipei naționale?

Andrei Vochin susține despre Ianis Hagi că a fost foarte bun în duelul cu Andorra: “Foarte bun în rolul lui, așa cum au fost și ceilalți jucători din echipă”. În schimb, analistul nu a putut numi un lider al României. În acest context, la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici susține că Stanciu rămâne cel mai important om pentru acest rol al formației antrenate de Edi Iordănescu: “Rămâne liderul Stanciu. Mi se pare liderul echipei, indiscutabil. Omul care deblochează cu goluri meciurile. Le-am dat 4-0 lui Andorra, dar primul gol a venit pe execuție marcă personală”.

Adrian Ilie pariază pe Stanciu și Hagi

“Vorbim și de asta. Vorbim și de locul lui Ianis din teren și de locul lui Stanciu. Sunt doi jucători importanți. Mi-a plăct atitudinea lor încă din minutul 1. Chiar dacă am dat gol în minutul 23, după 6 minute au marcat din nou.

Au împins jocul în fiecare minut. Cred că asta ne-a lipsit cu Belarus, chiar dacă adversarul a fost mai dificil. Atitudinea jucătorilor a fost foarte bună și în minutul 80 atunci când noi atacam și puteam să mai marcăm.

Vorbim de strategie sau de tactică, de jocul naționalei. Am impresia că în momentul de față, în grupa asta, în grupa asta, doi jucători trebuie să joace în permanență. Ianis Hagi și Nicolae Stanciu. Acolo e poziția lui Hagi”, a mai spus Adrian Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Ilie, despre echipa națională și despre Ianis Hagi