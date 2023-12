„E o decizie foarte riscantă”. Sfatul lui Gardoș pentru Drăgușin despre transferul în Premier League

Tottenham și Arsenal sunt pe urmele fundașului României, însă mutarea îi poate afecta cariera. În cazul în care nu va reuși să se impună, Drăgușin riscă să pună stop evoluției pe care a început-o la actualul club, Genoa.

Drăgușin este curtat de către Tottenham

“E riscantă mutarea în Premier League. Dar adevărul e că în momentul acesta orice e riscant pentru el, poate că trebuie să evaluezi care sunt riscurile mai mici. Poate să rămâna la Genoa să joace bine și doamne ferește să se accidenteze înainte de Euro.

Sau poate să fie într-o formă slabă înainte de Euro și atunci să nu mai fie același interes pentru el. E o decizie foarte grea de luat. Florin Manea e acolo să îl ajute și oamenii de pe lângă el, dar tot el trebuie să ia cea mai bună variantă.

Dar oricum, o echipă precum Arsenal sau Tottenham pot da 30 de milioane pe el și să nu-l folosească mai ales în primele 6 luni. Eu când am mers am jucat 7 meciuri în Premier League în primul an și vroiam să plec.

Și am avut o discuție cu cineva din conducere și m-a întrebat de ce vreau să plec. Pentru că e primul an și durează până când mă adaptez, iar după m-am accidentat. Dar ca idee, cum vedeau ei atunci, total diferit față de mine. Sigur, eu eram obișnuit cu 30-35 de meciuri pe sezon”, a declarat Florin Gardoș.

Drăgușin riscă să fie rezervă dacă pleacă de la Genoa

Pe lângă Premier League, La Liga este un alt campionat care îi face cu ochiul lui Drăgușin. Plecarea din Italia în Spania nu va fi una ușoară, iar perioada de adaptare îi poate afecta forma înainte de Euro 2024.

“Lucescu când aducea brazilieni la Donețk îi ținea 6 luni de zile să îi educe in spirit european, nu jucau. Timp de 6 luni îi învăța să mănânce, să îi adapteze la ritmul de viață de aici, la stilul de fotbal care există în Europa”, a declarat Mihai Stoichita

“Și e o diferență de cultură și între ce înseamnă Italia, România și Anglia. Îmi aduc aminte în zilelele libere și englezii mergeau să joace golf, iar noi restul eram, italieni, sârbi, nu știam golf, aveam alte tabieturi. Se simțea diferența de cultură.

Nu mai zic de mâncare, ei aveau sosurile lor, nouă nu ne plăcea de loc, ni se părea că mănâncă prost. E o diferență de cultură. E un risc mai mare, dar în același timp te gândești, dacă vine o echipă precum Tottenham, nu știu dacă mai stai. E o decizie grea și e mult zgomot în jurul lui și nu e ușor să te concentrezi pe fotbal când apare Arsenal, Barcelona sau Tottenham”, a punctat Florin Gardoș.

Sfatul lui Gardos pentru Dragusin